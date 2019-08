Im Haigerlocher Freibad haben die Sanierungsarbeiten begonnen. Sind die Schwimmbecken komplett entkernt, werden neue Edelstahlbecken eingelassen.

Hätte, hätte… nein, die Stadt Haigerloch hat für die Sanierung ihres Freibads keine Fördergelder bekommen. Leider, bedauert Bürgermeister Dr. Heinrich Götz. Dessen ungeachtet haben jetzt die Bauarbeiten begonnen – und ein erster Blick aufs Areal lässt Großes erwarten. Mit Recht, schließlich werden rund 3,6 Millionen Euro in die städtische Einrichtung investiert. Weil’s nötig ist, sagt der Rathauschef. Sein Bautechniker Bernd Wannenmacher pflichtet ihm bei. Am Freitagmorgen gab’s mit den beiden Herren eine exklusive Baustellenführung.

Es gibt neue Edelstahlbecken

Erst Mitte Juli war mit der Einrichtung der Baustraße begonnen worden (in einer Größe von geschätzt drei Fußballfeldern, sagt Wannenmacher), inzwischen wurde auch schon mächtig an den beiden Schwimmbecken gearbeitet. Sie sind bereits abgegraben – im nächsten Schritt wird am Nichtschwimmerbecken der Beckenkopf abgesägt, um einen Aufbau zu bekommen, und am Schwimmerbecken werden lose Plattenteile entfernt. Am Ende steht die Entkernung bis auf den Rohbetonkörper, um die beiden neuen Edelstahlbecken einlassen zu können.

Neue Attraktion im Haigerlocher Bad

An der Größe in der Fläche der Becken ändert sich nichts, allerdings wird das Schwimmerbecken ein bisschen tiefer. Dessen Wasserfläche beträgt 532 Quadratmeter, die des Nichtschwimmerbeckens 482 Quadratmeter. In der Verlängerung des Schwimmerbeckens (aber abgekoppelt) wird ein neues – kleines – Becken geschaffen: für eine Breitwellen-Edelstahlrutsche als neue ­Attraktion im Haigerlocher Freibad.

Die bestehende Sprunganlage bleibt am angestammten Platz, allerdings wird es neben dem 3er-Turm künftig nur noch ein 1er-Sprungbrett geben. Das zweite war aus Gründen der Sicherheit ohnehin schon lange gesperrt. Zusätzlich wird ins Schwimmerbecken ein zweiter – leichter – Einstieg geschaffen. Und rund um die Becken werden vier neue Duschstationen installiert.

Die Technik wird komplett erneuert

Was wird außerdem saniert? Das Technikgebäude, und zwar von Grund auf – angefangen beim Wasser und Abwasser über die Elektrik bis hin zum Strom. Zugleich wird der in dem Gebäude beheimatete Personalraum vergrößert und um neue Duschen ergänzt. Neu gestaltet wird ferner der Eingangsbereich und der ­Kiosk bekommt eine größere Freifläche zum Sitzen. Zusätzlich werden alle Funktionsgebäude mit einem neuen Dach eingedeckt – mit ebenfalls neuen Absorber­anlagen. Mit denen werden die Becken „zugeheizt“ – und das Co²-frei.

Am Ende der Sanierung steht die Wiederherstellung der Außen­anlage mit der Schaffung zusätzlicher Verweilplätze – beispielsweise auch direkt um die Schwimmbecken herum. Zu Pfingsten des nächsten Jahres soll das Haigerlocher Freibad wiedereröffnet werden.

Teilbereiche wurden bereits saniert Schon vor zwei Jahren saniert wurden das Kinderplantschbecken und der Kiosk, außerdem die Umkleiden und die Toiletten.

Absorber auf dem Dach Für die Beckenwassererwärmung in Freibädern sind solarthermische Anlagen optimal geeignet, denn das maximale Strahlungsangebot fällt mit dem Wärmebedarf während der Badesaison zusammen. Verwendet werden hierfür unverglaste Absorber in Form von Matten, Platten oder Schläuchen. Das Beckenwasser durchströmt die Absorber (meistens aus UV- und chlorbeständigen Kunststoffschläuchen) und wird dabei erwärmt.