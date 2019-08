Nach den Ferienspielen geht’s in Haigerloch auf Hochtouren weiter mit Ausflügen, kreativem Tun, sportlicher Betätigung und Besichtigungen.

Der bereits angelaufene Haigerlocher Ferienspaß bringt Freude und Freunde. In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbüro, vielen Vereinen und Institutionen werden innerhalb des Haigerlocher Ferienspaßes wieder attraktive Angebote organisiert. Bei Wasser-, Sport- und Fitnessaktionen, kreativem Tun und zahlreichen Ausflügen gestalten die Kinder ihr Ferienprogramm selbst. Insgesamt 44 Ferienspaß-Angebote, zwei mehr als im Vorjahr, bietet heuer das Programm. Davon gingen oder gehen in den ersten beiden Wochen der Sommerferien bereits 17 erfolgreich über die Bühne.

Chillen und Grillen zum Auftakt

Der Ferienspielspaß begann bereits am ersten Ferientag, als Laura Schilling und Sandra Breimesser unter dem Motto „Schools out – chill and grill“ zu leckeren Smoothies und zum Grillen einluden. Am Tag darauf gab es einen „Mädelstag“ mit Aktionen wie Singstar spielen, Freundschaftsbändet gestalten und dem Herstellen von Cake-Pops. „Jeder kann helfen“ hieß es beim örtlichen DRK. Renate Berndsen und Sabine Schlichthärle tauchten in die Welt der Ersten Hilfe ein und zeigten, was im Ernstfall zu tun und dass Erste Hilfe ab jedem Alter möglich ist.

In der Trochtelfinger Kräuter-Welt

In der Stadtbücherei gab es unter der Anleitung von Anja Walter für jüngere Kinder die Möglichkeit, Bildkarten zum Kinderreim „Morgen früh um sechs“ zu malen und anschließend in einem Erzähltheater zu präsentieren. Der erste Ausflug Anfang dieser Woche führte in die Kräuter-Welt von Alb-Gold nach Trochtelfingen, wo die Kinder mit den vielfältigsten Küchen- und Gewürzkräutern, Arznei- und Heilpflanzen, Tee- und Duftkräutern sowie dem vielfältigen Gemüse- und Kulturpflanzenbereich vertraut gemacht wurden.

Mit Lamas auf Wandertour

Weiter gab es diese Woche eine Kinderführung auf der Burg Hohenzollern und einen Besuch bei den Heuberg-Lamas. Dabei gab es jede Menge Infos zu den Huftieren, wie zum Beispiel zu ihrer Herkunft, ihren Eigenschaften und den richtigen Umgang mit ihnen. Anschließend durften die Kinder in Zweier-Gruppen mit den Lamas auf Wandertour gehen. Gleich zwei Mal wurde ob des großen Interesses Ritter Sport in Waldenbuch angesteuert, wo in einem Schoko-Künstler-Workshop Schokolade selbst hergestellt werden konnte und Naschen erlaubt war.

Ausflüge gab es diese Woche zudem in den Escape Room in Weilstetten, in den Barfußpark und zum Kneippbecken nach Hechingen sowie ins Berolino nach Balingen, wo die Kinder und Jugendlichen jede Menge Spaß auf dem Trampolin, den Rutschen oder im Bällebad hatten.

Einen Entspannungstag für Mädchen im Grundschulalter gab es im Kindergarten Owingen unter der Anleitung von Silke Schmocker; mit Laura Schilling wurde im Kinder- und Jugendbüro ein Kochkurs angeboten.

Zudem konnten in Balingen Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren ihre Tanzkünste in einem Zumba-Kurs vervollständigen