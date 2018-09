Owingen In der Moste herrscht Hochbetrieb

Owingen / Wilfried Selinka

Die Mitglieder des Owinger Obst- Gartenbauvereins haben alle Hände voll zu tun. Der große Renner sind die Bag-in-Box-Gebinde mit süßem Apfelsaft.

Seit 13 Jahren betreibt der Obst- und Gartenbauverein Owingen im Erdgeschoss des örtlichen Rathauses eine Mostanlage. Die Obstanlieferer sind froh, dass sie Äpfel und Birnen in der Region vermosten können. Sie kommen aus allen Haigerlocher Stadtteilen und darüber hinaus. „Inzwischen haben wir sogar Kunden aus Sigmaringen, Stetten am kalten Markt und aus Tailfingen“, erklärt Schriftführerin Carmen Welte-Ott in einem Gespräch mit der HZ.

Und so herrschte an den bisherigen sechs Mosttagen Hochbetrieb bei den ehrenamtlichen Kräften des Obst- und Gartenbauvereins. „Seit wir Anfang September unsere Most-Hot-Line 0152/031 624 30 geschaltet haben, steht das Telefon nicht mehr still, es haben bereits 240 Obstanlieferer ihre Wunschtermine zum Mosten abgegeben. Wir sind bis Samstag, 6. Oktober, voll und können erst wieder ab dem Wochenende 12./13. Oktober Termine annehmen“, sagt die Schriftführerin.

Wer also noch mosten will, muss sich sputen. Die Owinger Moste hat immer freitags von 13.30 bis 18 Uhr und samstags von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Allerdings geht ohne Anmeldung und Termin gar nichts, allerletzter Mosttermin ist Samstag, 10. November.

Klein, aber viele Öchsle

Was die Qualität des Obstes anbelangt, sind Äpfel und Birnen aufgrund des trockenen und heißen Sommers kleiner, haben aber dafür mehr Öchsle. „Jetzt kommen die richtigen, reifen Äpfel und Birnen, die nochmals Sonne und kalte Nächte erlebt haben“, meint Carmen Welte-Ott. In der Regel gibt es aus 100 Kilogramm Äpfeln 60 Liter Saft, es waren diesen Herbst aber auch schon 72 Liter. Am vergangenen Freitagnachmittag wurden allein 4000 Kilogramm Äpfeln und Birnen zu Saft verarbeitet. Abgerechnet wird in Owingen übrigens nicht nach gebrachtem Obst, sondern nach gepressten Litern. Pro Mosttag sind immer fünf Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Owingen in der Mosterei. Zwei stehen an der Presse, einer an der Kasse, einer ist für den Abtransport des Tresters zuständig und einer für die Pasteurisierungsanlage. Die Dauer einer Abfüllung beträgt etwa 30 Minuten. Zwei Drittel des in Owingen gepressten Obstes wird als Apfelsaft verwendet, ein Drittel als Most. Diesen lagern die Kunden in ihren Kellern ein, überwiegend in Kunststofffässern. Apropos Trester, dieser wird entweder von den Jägern zur Verfütterung im Wald oder von Landwirten abgeholt.

Während der laufenden Saison füllt der Owinger Verein auch wieder eine große Menge Apfelsaft in die beliebten „Bag-in-Box-Gebinde“. Dabei wird der Saft vom stellvertretenden Vorsitzenden Ralf Ott in einer von ihm selbst konstruierten Pasteurisierungsanlage auf mindestens 72 Grad erhitzt und mit sanften 280 bar Druck in einen Kunststoffbeutel gepresst, anschließend in einen Karton gesteckt.

492 Liter für Familie Schilling

„Wir haben einen Auftragszuwachs durch Familien von rund 300 Prozent gegenüber früher“, stellt Carmen-Welte Ott fest. Am wertvollsten ist Apfelsaft in seiner naturtrüben Form. Das weiß auch der Rangendinger Hansi Schilling, der am Samstagvormittag mit seinen vier Kindern vor der Owinger Moste vorgefahren ist. Diese hatten ihre helle Freude beim Abladen des Mostobstes und konnten nach dem Pressen insgesamt 492 Liter Apfelsaft mit nach Hause nehmen. „Gesunder Saft ist uns wichtig in unserer großen Familie“, so Hansi Schilling.

Auch die Kinder aus dem Kindergarten und der Grundschule Owingen sammeln jedes Jahr Obst von gemeindeeigenen Streuobstwiesen und bringen diese in die Mosterei. Ihr Termin ist am kommenden Freitagnachmittag.