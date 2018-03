Nabu Immer aktiv für die Natur

Ehrungen bei der Nabu-Ortsgruppe

Für langjährige Treue wurden in der Hauptversammlung Ehrungen ausgesprochen – für 20 Jahre an: Peter Gerhardt, Thomas Klingel und Seppel Leib; für 30 Jahre an: Martin Scherer; für 40 Jahre an: Heinz-Peter Bäurle, Andreas Beiter, Edeltraud Hermann, Dietmar Schneider und Maria Stocker.