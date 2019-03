Die Figuren vom Soft-Art-Panoptikum in Haigerloch weigern sich: Sie wollen kein Sabbatjahr einlegen.

Die fantasievoll gekleideten Menschenfiguren weigern sich, in ihren Zimmern zu bleiben. Die feine Gesellschaft hat sich kurzerhand einfach auf den Hotelfluren im Haigerlocher Schwanen, einem ehemaligen Zwei-Sterne-Hotel, versammelt. Sogar der „Alte Fritz“ mit blau-weißem Dreispitz sitzt auf einem Stuhl, umgeben von Damen in feinen Kostümen, die Hüte und Federboas tragen. Sie wollen 2019 kein Alraune-Sabbatjahr einlegen und rebellieren: „Wir wollen ausgestellt werden!“

Das sind klare Worte. Und auch die Rufe aus der Bevölkerung in Haigerloch und von überall wurden zuletzt immer lauter. Die größten Fans des Privatmuseums sind übrigens die Trillfinger, die ebenfalls nicht gut fanden, dass die Kulteinrichtung geschlossen ist. Das Künstlerehepaar Alraune und Hans Siebert musste sich also ständig erklären. Ob Alraune nun kurzfristig nachgibt und 2019 wieder ihre Pforten, wenigstens an den Sonn- und Feiertagen öffnet?

Die Antwort lautet: Ja! Ab Mittwoch, 1. Mai, wird der Aufruhr in Alraunes Privatmuseum, Marktplatz 5, zu erleben sein. Die Figuren haben nahezu das ganze Haus mit einer Ausstellungsfläche von mehr als 800 Quadratmetern bevölkert. „Bei uns lebt das eben“, sagt Alraune Siebert. So mancher Besucher habe sogar jede Ausstellung besucht, weiß sie. „Das ist ein großes Glück“, findet die Künstlerin, die Szenerien macht, was nichts anderes als Theater sei. Dass das Soft-Art-Panoptikum eigentlich für diese Spielsaison Abschied nahm (wir berichteten), ist nun Geschichte. Damals wurde Alraune Siebert alles zu viel. Sie war auch noch an einer interessanten Ausstellung in Wien beteiligt und das Pensum von vier Öffnungstagen pro Woche waren ihr einfach zu viel. „Ich muss einfach auch meine eigene Freiheit haben“, räumt Alraune Sieber ein. Langfristig seien sie und ihr Ehemann nun auf der Suche nach einem Geschäftspartner.

10 000 Besucher sind es schon, die von dieser kulturellen Attraktion angezogen werden. In dem ehemaligen Haigerlocher Hotel Schwanen sind Stuttgarter, Wiener, aber auch Schweizer bei den verschiedenen Ausstellungen zu Gast. Nun können die Fans – auch in Trillfingen – wieder aufatmen. Die fantasievollen Menschenfiguren, die aus Kurzgeschichten und kreativen Themenbereichen entspringen, sind am Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr wieder zurück und bleiben bis 1. November. Die Revolte ist geglückt.