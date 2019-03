Noch ist nicht klar, warum es zu dem verheerenden Wohnhausbrand am Montagabend in der Quellenstraße in Bad Imnau kam.

Aus bislang noch unbekannter Ursache war am Montagabend in einem Wohnhaus in der Quellenstraße in Bad Imnau ein Brand ausgebrochen – zunächst im Erdgeschoss, doch breitete sich das Feuer rasch auf sämtliche Räume und einen angebauten Garagentrakt aus.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Der Wohnungseigentümer und seine Ehefrau mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Durch die starke Rauchentwicklung drang der Qualm auch in das Treppenhaus eines direkt eingebauten Nachbarhauses. Die beiden Nachbarn erlitten ebenfalls eine Rauchgasvergiftung und mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.