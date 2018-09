Weildorf Herzsportgruppe des SV Weildorf besucht Trigema

Weildorf / Robert Frank

Dass für die Herstellung von Sport- und Freizeitbekleidung ein großer Aufwand erforderlich ist, erfuhr die Herzsportgruppe im SV Weildorf bei der Betriebsbesichtigung von Trigema in Burladingen. Man war beeindruckt vom immensen Maschineneinsatz, um die Produktion noch rationeller zu gestalten, und um dadurch auch konkurrenzfähig zu bleiben. Denn Trigema stellt seine Produkte immer noch ausschließlich in Deutschland her, im Gegensatz zum Trend in der Textilindustrie, die Produktion in Billiglohnländer zu verlagern. Die Firma unter der Leitung von Wolfgang Grupp agiert damit sehr erfolgreich auf dem Markt, und seit fast 50 Jahren gab es weder Kurzarbeit noch Entlassungen wegen Arbeitsmangels. Zur Zeit beschäftigt das Unternehmen 1200 Mitarbeiter.

Geleitet wurde die Betriebsbesichtigung von der Produktionsleiterin Frau Kästle, die von den Herzsportlern aus Gruol auch sofort erkannt wurde, da sie in Gruol aufgewachsen ist. Zunächst wurde ein Film gezeigt über die Geschichte der Firma, die 1919 als Mechanische Trikotwarenfabrik Mayer KG von dem damals 23-jährigen Josef Mayer gegründet wurde. 1969 übernahm Wolfgang Grupp von seinem Vater Dr. Franz Grupp die Geschäftsleitung. Er erkannte den Trend zum T-Shirt und etablierte dazu noch die Tennisbekleidung – erstmals unter dem Namen Trigema. Durch die Neustrukturierung wandelte sich die Trikotwarenfabrik zu einer Produktionsstätte für modische Freizeitbekleidung.

Der zweite Teil des Films widmete sich der Produktion. Die gesamte Herstellung verläuft bei Trigema vom Baumwollfaden bis zum fertigen Produkt mit modernsten Maschinen im eigenen Hause. Die Textilien werden in einem vierstufigen Prozess hergestellt: Stoffherstellung, Ausrüstung (Färberei/Bleicherei), Zuschneiderei/Konfektion und Veredlung (Druckerei/Stickerei).

Nach dieser Einführung folgte noch eine sehr informative Betriebsführung. Am Ende wurde den Besuchern noch Kaffee und Kuchen serviert und der Vorsitzende der Herzsportgruppe, Bernhard Weckerle, bedankte sich für die beeindruckende Betriebsbesichtigung.