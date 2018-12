Haigerloch Heiße Debatte um Notstromaggregat

Haigerloch / Andrea Spatzal

Die Entscheidung, ob für die Wasserversorgung in Haigerloch, eine stationäre oder mobile Netzersatzstromanlage beschafft wird, ist gefallen.

Ein unscheinbares Thema, das doch einiges an Zündstoff in sich zu haben scheint: Schon mehrfach wurde im Gemeinderat über die Netzersatzstromanlage für die zentrale Druckerhöhungsanlage in Haigerloch debattiert. Auch in der letzten Sitzung wieder.

Aber diesmal ist endlich eine Entscheidung gefallen: Die Stadt Haigerloch wird kein stationäres, sondern ein mobiles Notstromaggregat erwerben. Wo genau das Gerät untergestellt wird, ist noch offen. Unter Umständen wird beim Bauhof eine Garage aufgestellt.

Denn im Bauhof selber ist, wie Bauamtsleiter Hans-Martin Schluck betonte, kein Platz. Teurer wird’s, wenn das Notstromaggregat samt Hänger direkt beim Tiefbehälter auf dem Hügel in der Rosbergstraße untergebracht werden soll, denn dann müsste auch noch eine Zufahrt gebaut werden. Eckart Schetter vom Planungsbüro Dreher und Schetter hatte dem Gemeinderat klar dargelegt, dass eine stationäre Notstromanlage in einer festen Umhausung mit Automatiksteuerung die sinnvollste Lösung wäre. Bei einem Netzausfall wäre eine sofortige Aufrechterhaltung der Wasserversorgung gewährleistet, der Lärmpegel wäre gering, das Aggregat wäre vor Wind, Wetter und Vandalismus geschützt. Zirka 80 000 Euro hätte das Ganze gekostet.

Im Notfall bereit zu stehen und sofort zu funktionieren, sei Sinn und Zweck eines Notstromaggregats, plädierten Hermann Heim (FW) und weitere Stadträte für diese, von den Experten vorgeschlagene Lösung. Markus Gauss (FW) nannte die mobile Variante „plump“ und erinnerte daran, dass über die zentrale Druckerhöungsanlage auch das Industriegebiet versorgt wird.

Auch Bürgermeister Heinrich Götz wollte von dieser Variante nicht abrücken. „Ich übernehme dafür keine Verantwortung“, sagte er und forderte eine namentliche Abstimmung.

Dennoch stimmte die Mehrheit am Ende für das mobile Gerät. Ralf Heim (CDU) hatte aus eigener beruflicher Erfahrung berichtet, dass ein mobiles Notstromaggregat ausreiche. Ein 24-Stunden-Notdienst wäre über die Firma Raible, die das Haigerlocher Wassernetz betreut, gewährleistet.

„Abenteuerlich“ erschien dieses Szenario dem Bürgermeister. Auch Hermann Heim konnte sich nicht vorstellen, wie ein Notstromaggregat im Ernstfall, zum Beispiel bei einem Unwetter, umhergefahren wird. Auch müsste dann eine Rangliste erstellt werden. Eckart Schetter als Fachmann sparte sich jeden Kommentar.

Einen „Schildbürgerstreich“ nannte es Waldemar Schneider (FW), dass nun das mobile Notstromaggregat bestellt wird, weil der Gemeinderat sparen möchte, die Kosten für dessen Unterbringung aber noch so nebulös sind, dass am Ende vielleicht sogar die teuerste aller Lösungen herauskommt.