Hart Hausmeister geht, Café kommt

Hart / Wilfried Selinka

In der jüngsten Harter Sitzung wurde Ludwig Klingler verabschiedet. Sehr willkommen hieß man dagegen ein gastronomisches Vorhaben.

In der Sitzung des Ort­schaftsrats Hart am Montagabend verabschiedete Ortsvorsteher Thomas Bieger den langjährigen Fron- und Hausmeister Ludwig Klingler in den wohlverdienten Ruhestand.

Klingler trat seinen Fronmeisterposten im Dienst der Stadt Haigerloch Ende 1996 an. Seit dieser Zeit war er auch Hausmeister im Schulgebäude und für den Kindergarten zuständig. Auch die Hausmeistertätigkeit für die Mehrzweckhalle und das Rathaus wurden ihm übertragen. Daneben hatte Klingler Aufgaben des städtischen Bauhofs und im Kindergarten Haigerloch zu erledigen.

Eine unverzichtbare Kraft

So wurde der jetzige Ruheständler zu einer unverzichtbaren Kraft im Gemeinwesen, stellte Ortsvorsteher Bieger fest. Große Hilfsbereitschaft, absolute Zuverlässigkeit und großes Fachwissen würden ihn auszeichnen. Wie Bieger hinzufügte, habe Klingler unter drei Ortsvorstehern, zwei Bürgermeistern und fünf Bauhofleitern gearbeitet.

„Durch sein Ausscheiden ist eine große Lücke entstanden, von der ich nicht weiß, wie und ob sie überhaupt wieder geschlossen wird“, sorgte sich der Ortsvorsteher abschließend.

Für seine 22-jährige Tätigkeit überreichte der Ortsvorsteher dem gewesenen Haus- und Fronmeister als Anerkennung und unter dem Beifall des Ortschaftsrates einen Geschenkkorb, der auch das neue Heimatbuch „Hart – Geschichte und Geschichten“ beinhaltet. Von dem von Egidius Fechter verfassten Heimatbuch, auch das sagte Ortsvorsteher Bieger bei der Gelegenheit, wurden seit der Präsentation im November bereits 150 Stück verkauft.

Außerdem teilte Bieger mit, dass die Arbeiten für die Renaturierung des Gruppenbaches im Ortskern in der Haigerlocher Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag vergeben, werden. Ebenfalls vergeben werden in der Sitzung die Ausbaugewerke für die Sanierung der Harter Mehrzweckhalle.