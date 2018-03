Haigerloch Haigerloch als Mekka für Männerchöre

Haigerloch / Wilfried Selinka

Der Haigerlocher Sängerbund habe sich mit seinem neuen Chorleiter Mike Krell „nach innen wie nach außen gefestigt“, stellte in der Sängerversammlung der Vorsitzende Roland Trojan in seinem Rechenschaftsbericht fest. Den gemeinsamen Liederabend mit den Männerchören aus Owingen und Trillfingen und Haigerloch im Hagastall in Weildorf bezeichnete Trojan als „Höhepunkt im Chorjahr“. Er schlug vor, am Samstag, 10. November, wieder im Hagestall oder im Foyer der Witthauhalle, wieder so einen Liederabend zu veranstalten.

Auch Dirigent Mike Krell bezeichnete den letzten Liederabend als sehr gelungen, was auch die anderen beteiligten Chöre und Chorleiterinnen bestätigt hätten. „Ein solcher Abend bedarf der Wiederholung“, stellte Mike Krell fest. Er ging so gar noch weiter und schlug für 2019 ein Männerchortreffen in Haigerloch vor. Das würde passen, denn der Sängerbund feiert 2019 sein 140-jähriges Bestehen. Wegen der Planungen wollen Krell und Trojan mit dem Präsidenten des Chorverbandes Zollernalbkreis, Michael Ashroft, Kontakt aufnehmen. Abschließend forderte Krell die Chormitglieder auf, ständig um neue Sänger zu werben.

In einem ausführlichen Rückblick erwähnte Schriftführer Heinz Hennige alle weiteren markanten Ereignisse, unter anderem die Ehrung des Sängerkameraden Ewald Stehle für 65 Jahre Singen und die Auftritte beim Frühlingsfest in Weilstetten, beim zehnjährigen Bestehen des Haigerlocher Rosengartens, beim Volkstrauertag sowie traditionell vor Weihnachten im Altenpflegeheim St. Josef und – letztmals – im Missionshaus der Weißen Väter.

Kassierer Helmut Sell musste die Sängerkasse mit einem Minus abschließen. Der Vorsitzende dankte seinen Sängerkameraden für die Unterstützung, den Zusammenhalt und das Weitermachen trotz geringer Sängerzahl sowie dem Chorleiter für die Auswahl von Stücken, die zu den Sängern passten.

Überlegt wird derzeit, wie die Haigerlocher Rosentage am 30. Juni und 1. Juli gesanglich umrahmt werden. Auch steht ein Zweitagesausflug der Sängerschar ins Badische zur Diskussion. Den Volkstrauertag werden die Sänger ebenfalls wieder gesanglich umrahmen und vor Weihnachten wieder in St. Josef und auch bei den Weißen Vätern – zukünftig eben im Marienheim in Hechingen – singen.