Owingen Gut beschirmt zum 11. Weihnachtssingen

Owingen / Wilfried Selinka

Trotz Dauerregens bildeten viele große und kleine Sänger auf dem Rathausplatz den größten Chor Owingens.

Unter dem Motto „Frohe Weihnachten für euch alle“ war auch das 11. Owinger Weihnachtssingen des Gesangvereins am Samstag wieder ein Erfolg. Trotz Dauerregens waren viele Owinger auf den Rathausvorplatz gekommen, um sich mit Liedern und Musik auf Weihnachten einzustimmen. An Ständen gab es Glühwein, Punsch und Waffeln sowie bei der Jugendkapelle selbstgemachtes Weihnachtsgebäck. Es waren Feuerkörbe aufgestellt, die für Wärme und Ambiente sorgten.

Rainer Sickinger, 2. Vorsitzender des Gesangvereins, bezeichnete das jährliche Weihnachtssingen als eine feste Größe im Terminkalender. Dieses Jahr bilde es den feierlichen Abschluss des 175-jährigen Vereinsjubiläums. Ein besonderer Gruß galt dem in diesem Jahr erfreulich großen Bläserensemble der Owinger Musikkapelle.

Den Anfang der Darbietungen machten die gut geschulten Männerstimmen des Gesangvereins unter der Leitung von Dirigentin Patrizia Lormes-Schreijäg, die mit dem Chor Altbewährtes, aber auch Neues einstudiert hatte. Mit der altböhmischen Weihnachtsweise „Freu Dich Erd und Sternenzelt“, dem englischen Weihnachtslied „Hört die Botschaft nah und fern“ und „Brennende Kerzen am Baum“ wurde auf das nahende Weihnachtsfest eingestimmt. Frisch gesungen kamen auch „Friede auf Erden“, ein Weihnachtslied aus Wales und das bekannte Lied von den Bahamas „Mary’s boy child“ in einem Satz von von Norbert Studnitzky bei den Zuschauern an, die für die jeweiligen Chorbeiträge kräftig Beifall spendeten.

Dann wurden an die Anwesenden Liedblätter ausgeteilt und es erklangen beim gemeinsamen Singen unter Begleitung des Bläserensembles „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ und „O du fröhliche, o du selige Weihnachtszeit“. Zwischendurch bereicherten die Owinger Musikanten die stimmungsvolle Stunde noch mit dem Instrumentalstück „Tochter Zion“, um dann nochmals gemeinsam mit allen Anwesenden unter Musikbegleitung „Macht hoch die Tür“ und „Stille Nacht“ anzustimmen.

Nach dem Klassiker „Süßer die Glocken nie klingen“ mit Klavierbegleitung durch Lormes-Schreijäg gab es zum Abschluss der Open-air-Veranstaltung anerkennende Worte für alle Mitwirkenden und das gemeinschaftliche Miteinander mit dem Wunsch auf frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr.