Gruol Goldener Meisterbrief für Heinrich Edbauer

Gruol / SWP

Beste Prognosen und Investitionspläne bei der Firma Edbauer & Dormeyer in Gruol.

Die Weihnachtsfeier beim Bauunternehmen Edbauer & Dormeyer in Gruol war dieses Jahr von zwei besonders erfreulichen Ereignissen geprägt.

Zum einen ging ein Glückwunsch an Janis Edbauer, der nicht nur seinen Gesellenbrief in Empfang nehmen konnte, sondern auch noch die Urkunde zum Innungssieger im Maurerhandwerk überreicht bekam.

Ebenfalls erst vor wenigen Tagen hat die Handwerkskammer Reutlingen Heinrich Edbauer den Goldenen Meisterbrief verliehen. 50 Jahre ist es her, dass Heinrich Edbauer seine Maurermeisterprüfung abgelegt hat.

Geschäftsführer Walter Edbauer bedankte sich bei den 20 Mitarbeitern des Bauunternehmens für die Treue und die erfolgreiche Bautätigkeit im Jahr 2018.

In den vergangenen Jahren hat Edbauer & Dormeyer Bauvorhaben in allen Größenordnungen bis zu einer Rohbausumme von 1,5 Millionen Euro erfolgreich realisiert. Erstellt wurden unter anderem das Hallenbad in Hechingen, das Feuerwehrhaus in Bisingen, eine Kindertagesstätte in Remmingsheim sowie über 20 Ein- und Mehrfamilienhäuser, landwirtschaftliche Gebäude und gewerbliche Projekte.

Die Aussichten für 2019 bezeichnete Walter Edbauer als „sehr positiv“. Es seien weitere Investitionen in den Maschinen- und Gerätepark sowie die Einstellung von weiteren Baustellen-Führungskräften geplant. Nach wie vor bietet das Gruoler Bauunternehmen Ausbildungsplätze im Maurer- und Stahlbetonbauer-Handwerk an.