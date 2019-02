Haigerloch Götz: „Haigerloch muss Marke werden“

Haigerloch / Andrea Spatzal

Bürgermeister plädiert für eine Imagekampagne. Die Außenwirkung spiegle nicht die Qualitäten der Stadt.

In seiner Haushaltsrede am Dienstag im Gemeinderat räumte Bürgermeister Dr. Heinrich Götz ein, dass 2019 wieder „viele Wünsche offen bleiben“ werden. Aber Haigerloch mit seinen neun Teilorten sei auf einem guten Weg und das sollte sich nach Meinung des Stadtoberhauptes auch in der Außenwirkung besser widerspiegeln.

Welches Image hat Haigerloch? Wofür steht Haigerloch? Was macht die Stadt besonders, was lebens- und liebenswert? Die Bezeichnung Felsen- oder Fliederstädtchen, sei zwar charmant, bringe die wahre Attraktivität und Qualität der Stadt aber nicht auf den Punkt. Um Haigerloch zu einer „unverwechselbaren Marke“ zu machen, will Götz das Rund des Gemeinderates ausdehnen auf die Bürger der Stadt und noch in diesem Jahr alle Interessierten zu einer moderierten Bürgerwerkstatt einladen.

Ein zweites großes Thema, das Bürgermeister Götz zur Sprache brachte, war die Vielzahl öffentlicher Gebäude und die dazugehörigen Instandhaltungskosten. „Ein Fass ohne Boden“ wie Götz sagte. Es müssten Gegenstrategien entwickelt werden. Man werde sich von Teilen des Gebäudebestandes trennen müssen. Eine Frage sei beispielsweise, wie leer stehende Räume sinnvoll genutzt werden können, beispielsweise die 300 Quadratmeter im ehemaligen Schulhaus in Stetten, wenn im Sommer 2020 die Freie Schule dort wieder auszieht.

Beim Thema Schule warnte Götz eindringlich vor weiteren „Hü-und-Hott-Spielchen“. Die Debatten über die Verlagerung von Schulstandorten in jüngster Vergangenheit hätten Lehrer, Eltern und Schüler „massiv verunsichert“. Dabei sei es gerade die Schullandschaft – in Kombination mit den vielfältigen Kinderbetreuungsangeboten –, die „einen hervorragenden Ruf, weit über die Stadtgrenzen hinaus genießt“. Deshalb sollte sich der Gemeinderat „endlich klar zu unseren Schulstandorten bekennen“.

Auch mit der Ausweisung neuer Baugebiete in allen Stadtteilen habe man weiter an ein gesundes Bevölkerungswachstum Haigerlochs angeknüpft.

Nicht mehr hören möchte der Verwaltungschef die Kritik an zu hohen Personalkosten. „Wir agieren weit unter dem, was anderen Kommunen nicht nur lieb, sondern vor allem auch teuer ist“, stellte Götz fest Das städtische Personal brauche hohe Fachkompetenz, arbeite oft über dem Anschlag, auch weil den Kommunen ständig neue Aufgaben und Themen übertragen werden, wie beispielsweise durch den Breitbandausbau oder die Schließung der Notariate. Auf der andern Seite sei es, so Götz, „schier zu einem Ding der Unmöglichkeit geworden, qualifizierte Mitarbeiter zu finden“. Seinen Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung zollte Götz „höchste Anerkennung“.

Schließlich forderte Bürgermeister Heinrich Götz in Anlehnung an die Worte des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, dass „durch Haigerloch ein Ruck gehen muss“. Die Stadt dürfe nicht noch länger „im Dornröschenschlaf vor uns hinschlummern“, sondern müsse „endlich wieder aufwachen und mit einer guten Strategie aus dem gegenwärtigen Status Quo in eine gute Zukunft geführt werden“.

Dies sagte Götz auch mit Blick auf die Kommunalwahlen am 26. Mai, bei denen ein neuer Gemeinderat gewählt wird. Die „neue Mannschaft“ werde sich aus „langjährigen Routiniers“ und „kommunalpolitischen Neueinsteigern“ zusammensetzen. Von Letzteren verspricht sich der Bürgermeister „frischen Wind und neuen Elan“. Den neuen Ortschaftsrat für die Haigerlocher Kernstadt erwähnte Götz in seiner Rede nicht.

Ein ausdrücklicher Dank des Bürgermeisters ging an Stadtkämmerer Timo Müller und sein Team für die Erstellung des ersten Doppik-Haushaltes inklusive der sehr umfangreichen Vorarbeiten.