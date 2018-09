Haigerloch Götz spricht auf der Expo-Real in München

Götz spricht auf der Expo-Real in München

München/Haigerloch / SWP

Die Region Neckar-Alb präsentiert auf der Immobilienmesse Expo Real in München 124 Hektar Gewerbeflächen.

Die Bürgermeister Alexander Kreher aus Reutlingen, Dr. Heinrich Götz aus Haigerloch und Mario Storz aus Engstingen sowie 14 Wirtschaftsförderer aus den drei Landkreisen der Region werden vom 8. bis 10. Oktober auf der Immobilienmesse Expo Real für den Standort Neckar-Alb werben.

Die Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Zollernalb GmbH wird auf der Expo Real, der bedeutendsten internationalen Fachmesse für Gewerbeimmobilien, die Region Neckar-Alb als Teil des baden-württembergischen Gemeinschaftsstandes präsentieren.

An den drei Messetagen werden in München rund 2000 Aussteller und über 45 000 Fachbesucher erwartet. Auf der Messe wird die Region knapp 124 ha Gewerbeflächen sowie 3.850 m2 an bestehenden Objekten im Portfolio haben.

„Nur bekannte und attraktive Standorte werden im professionellen Standortauswahlprozess von Unternehmen berücksichtigt“, erläutert Dr. Wolfgang Epp, Geschäftsführer der Standortagentur. Aus seiner Sicht gilt es, in der bundesweiten und internationalen Konkurrenz herauszuragen. „Wir punkten als wirtschaftlich gesunde Region, in der es bereits viele starke Betriebe gibt“, so Epp. „In vielen anderen Regionen sind Gewerbe- und Industrieflächen schon knapp. Unsere Region ermöglicht noch Wachstum.“

In Haigerloch steht speziell das große neue Gewerbegebiet „Lichtäcker“ zur Vermarktung bereit. Als Leuchtturm-Projekt baut dort auf einer 4,62 Hektar großen Fläche die Firma Rollcom Schlotterer aus Bodelshausen derzeit einen neun Firmensitz.

Die Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Zollernalb GmbH hat den Auftrag, die Stärken der Wirtschaftsregion im In- und Ausland zu vermarkten. Ziel ist es, das internationale Wirtschaftsprofil von Neckar-Alb innerhalb der Europäischen Metropolregion Stuttgart zu stärken und zu zeigen, wie attraktiv die Region als Wirtschaftsstandort ist.