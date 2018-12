Bittelbronn Gemeindebäcker mit Leib und Seele

Bittelbronn / Wilfried Selinka

Ortsvorsteher Gerd Klingler skizzierte bei der Verabschiedung den Werdegang des langjährigen Gemeindebäckers Herbert Kost, der von 1997 bis 2012 auch als Fronmeisteraushilfe tätig war. Er war von 2001 bis 2014 zusammen mit Ehefrau Rita Kost und ab 2014 allein verantwortlich für die Gemeindebäckerei.

Der Ortsvorsteher dankte ihm für seine stets zuverlässige Arbeit, obwohl die Zahl der gebackenen Brote von 2581 im Jahr 2001 auf heute nur noch 605 Brote zurückgegangen ist. Insgesamt seien in der Gemeindebackküche seit 2001 23 780 Brotlaibe gebacken worden. Nicht nur am Backofen, in der ganzen Bäckerei hat Herbert Kost stets für Sauberkeit gesorgt.

„Wenn auch die Backzahlen zurückgegangen, wollen wir doch die Gemeindebäckerei weiterhin in Betrieb halten“, so Klingler. Deshalb ist man in Bittelbronn froh, als Nachfolgerin eine jüngere „Backfrau“ gefunden zu haben. Der Ortsvorsteher kündigte an, dass es im neuen Jahr auch Backvorführungen geben soll, um die jüngeren Generationen an das gemeinsame Brotbacken heranzuführen.

Unter dem Beifall der anwesenden Ortschaftsräte überreichte Gerd Klingler dem scheidenden Gemeindebäcker Herbert Kost einen Geschenkkorb.

Weitere Themen in der Sitzung waren, dass auch der Altkleidercontainer vom ehemaligen Hagestall, wie die Glascontainer auf den Festplatz versetzt wird. Unverständnis im Ortschaftsrat herrschte über die Ablehnung der Verkehrsschau, ein Parkverbot in der Schweizerlandstraße beim Bürgerhauses einzurichten. Wie geplant sollen aber Wegweiser zum Bürgerhaus angebracht werden.

Mit Zustimmung des Ort­schaftsrats dürfen künftig Bittelbronner Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren einen oberen Raum im Rathaus zum Aufenthalt und Spielen nutzen. Ein Hausordnung mit Alkohol- und Rauchverbot und der Nennung verantwortlicher Erwachsener wird noch erlassenen.

Zur Kommunalwahl 2019 wurde mitgeteilt, dass sich mindestens drei der sieben Ortschaftsräte nicht mehr zur Wahl stellen. Das neue Wahlrecht erlaubt, dass bei sieben Ratssitzen wie in Bittelbronn bis zu 14 Kandidaten auf eine Liste gesetzt werden können. Drei interessierte Bürger aus dem Ort haben vom Angebot des Gremiums, sich über die Aufgaben des Ortschaftsrates zu informieren Gebrauch gemacht. In der Fragerunde wurde die Arbeit im Ortschaftsrat, mit der Zielsetzung den Ort voranzubringen, sowie die in Bittelbronn in den vergangenen fünf Jahren erledigten und noch anstehenden Aufgaben dargestellt.