Owingen Furioses Fasnetsfinale in Aubenga

Owingen / Andrea Spatzal

In Owingen zeigte sich die schwäbisch-alemannische Fasnet am Dienstag noch ein letztes Mal von ihrer schönsten Seite.

An die 500 Hästräger in 17 Gruppen und mehrere hundert Zuschauer machten den Fasnetsumzug in Owingen zu einem tollen Spektakel. Mit Fahnenschwingern, dem Kinderfürstenpaar mit Garde, Ballett, Füchsen und Fuchsgräbern, dem Musikverein, Elferrat und Fürstenpaar auf dem großen Wagen führten die Gastgeber den Umzug an.

Owinger stark vertreten

Einige Gastzünfte, zum Teil mit richtig vielen Hästrägern, gaben sich in Owingen die Ehre, so die Hägeles Hexen aus Rottenburg, die Narrenzunft aus Wildberg oder auch der Narrenverein Dornstetten. Dazwischen sah man immer Umzugsgruppen aus Owingen und der Nachbarschaft. So grüßten die „schwarze Owi-Fee“, die „Aubgener Zigeuner“ und „verrückte Hutmacher“ mit tollen und aufwändigen Kostümen. Aus Stetten war eine große Gruppe samt Ortsvorsteher Konrad Wiget als „Geisterfasnacht“ samt „Gruselschloss“ unterwegs.

Im Käfig der Drillerhansele

Alle Gruppen wurden von Moderatorin Heike Schneck begrüßt und vorgestellt. Bunt trieben es auch die Erlaheimer Oachberg Hexa, die Narrenzünfte aus Ahldorf und Binsdorf, die Dornstetter Drillerhansele, die so manches Mädel schnappten und in ihren Karussell-Käfig steckten. Die Vöhringer Schloßberghexen, der Poltringer Fasnachts-Club und die Vollmond Hexa Rottenburg mit riesigem Wagen machten das Fasnetsfinale vollends zu einer runden Sache. Und die Lumpenkapelle aus Grosselfingen schmetterte den Takt dazu.