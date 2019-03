Die Freie Wählervereinigung Haigerloch präsentierte bei ihrer Nominierungsversammlung in Bittelbronn 22 Kandidaten für den Gemeinderat.

Die Freie Wählervereinigung Haigerloch (FWV) freut sich, für die Gemeinderatswahl am 26. Mai 22 Kandidaten aus allen neun Stadtteilen aufstellen zu können. Die Nominierungsversammlung fand am Mittwochabend im Gasthaus „Rössle“ in Bittelbronn statt. FWV-Vorsitzender Hans Fischer begrüßte die Kandidaten nahezu vollzählig.

Fischer selbst, einer der langjährigsten Stadträte in Haigerloch, wird nicht mehr antreten. Ebenso fehlen die Ratskollegen Hermann Heim und Waldemar Heim (Trillfingen) sowie Gerd Klingler (Hart) auf der Liste.

Wieder antreten werden Manuela Edelmann, als einzige Kandidatin für Bad Imnau, Dionys Pfister (Gruol), Matthias Deppert (Stetten), Simon Fecht (Trillfingen) und Markus Gauss (Weildorf). Simon Fecht war 2015 für Karsten Dehner in den Gemenderat nachgerückt.

Außerdem stehen 17 neue Namen auf der Liste. Immerhin vier Frauen sind in der Riege, zwei davon aus Hart.

Gemäß einstimmigem Beschluss werden die 22 Kandiaten auf dem Wahlvorschlag in alphabetischer Reihenfolge unter dem jeweiligen Stadtteil aufgeführt.

Es kandideiren für

► Bad Imnau: Manuela Edelmann

► Bittelbronn: Anne Judersleben, Dieter Müller und Kamil Platzek

► Gruol: Reiner Schullian, Klaus Hellstern und Dionys Pfister

► Haigerloch: Kay-Uwe Kästle und Manfred Pfeffer

► Hart: Roland Fechter, Christa Winkler und Katja Weckerle

► Owingen: Kurt Biegelmaier und Hans Volm

► Stetten: Robert Lang und Matthias Deppert

► Trillfingen: Hermann Schmidt, Horst Henle, Niklas Heim und Simon Fecht

► Weildorf Harald Decker und Markus Gauss.

Nur in Bittelbronn, Hart und Trillfingen ist die maximale Kandidatenzahl erreicht. Überall sonst wäre noch Platz für weitere Bewerber. Nachnominiert werden kann bis zum 28. März.

Neun Sitze halten die Freien Wähler im Haigerlocher Gemeinderat aktuell. Die CDU ist mit 15, die Sozial-Ökologische Liste mit fünf gewählten Stadträten vertreten. Bei der Wahl 2014 gab es für den eigentlich 26 Mitglieder starken Haigerlocher Gemeinderat drei Überhangmandate, doch keines davon für die FWV. Die Freien Wähler waren damals mit 19 Kandidaten ins Rennen gegangen.

„Wir hoffen, bei dieser Wahl einige Sitze mehr zu holen“, stellte Hans Fischer nach der Nominierung fest. Fischer trat an diesem Abend auch bei der Freien Wählervereinigung in die zweite Reihe. In der vorgeschalteten Hauptversammlung mit Neuwahlen wurde Matthias Deppert einstimmig zu neuen Vorsitzenden gewählt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Dionys Pfister. Dieses Amt hatte zuletzt der verstorbene Friedbert Tausch inne. Schriftführer bleibt Markus Gauss. Kassier statt bisher Rolf Henle ist jetzt Hans Fischer.