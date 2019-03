Bei der Freien Wählervereinigung Haigerloch hat Hans Fischer den Vorsitz an Matthias Deppert übergeben.

Wachwechsel bei der Freien Wählervereinigung Haigerloch: In der Hauptversammlung am Mittwochabend im Bittelbronner „Rössle“ Haigerloch gab der langjährige Vorsitzende Hans Fischer die Führung in jüngere Hände. Zum neuen Vorsitzenden wählte die Versammlung einstimmig Matthias Deppert aus Stetten.

Hans Fischer gehört dem Gemeinderat seit 1989 an, ist Sprecher der FWV-Gemeinderatsfraktion, zweiter Bürgermeisterstellvertreter und Mitglied im Haigerlocher Ausschuss. Nach 30 Jahren verlässt der Haigerlocher nun die Bühne der Kommunalpolitik.

In seinem Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode stellte Fischer fest, dass in den vergangenen fünf Jahren 56 Gemeinderatssitzungen und ebenso viele Treffen der Freien Wähler zur Vorbereitung der Tagesordnungspunkte stattgefunden haben. Den FWV-Mitgliedern dankte er für die „vorbildliche Teilnahme“. Man habe immer das Wohl Haigerlochs im Blick gehabt. Leider sei es „nicht immer gelungen“, die Linie der FWV-Fraktion im Gemeinderat gegen die Mehrheit von CDU und SÖL durchzusetzen. Fischer hofft, dass die Freien Wähler bei den Wahlen am 26. Mai „ein paar mehr Sitze holen“ als 2014. Damals waren es neun Mandate (Karsten Dehner, Markus Gauss, Hermann Heim, Hans Fischer, Manuela Edelmann, Dionys Pfister, Matthias Deppert, Gerd Klingler und Waldemar Schneider). Die CDU hält aktuell 15, die SÖL fünf Sitze.

Ein Beispiel für die Linie der Freien Wähler nannte Schriftführer Markus Gauss: Die Freie Wählervereinigung hatte sich im November gegen die Änderung der Hauptsatzung ausgesprochen, die CDU und SÖL beantragt hatten. Mit der Satzungsänderung wurden die Befugnisse des Bürgermeisters deutlich eingeschränkt.

Nicht ganz konform waren die Freien Wähler auch mit der Erhöhung der Sitzungsgelder für Gemeinderäte und spendeten deshalb die Differenz in Höhe von insgesamt 2100 Euro an das DRK Haigerloch für die Anschaffung eines Rettungswagens. In seinem Rückblick erinnerte Markus Gauss auch an die beeindruckende Reise nach Berlin mit Besuch im Bundestag und an den Rücktritt von Karsten Dehner aus dem Gemeinderat im November 2015 und die Verpflichtung von Simon Fecht als Nachrücker.

Die anschließenden Wahlen leitete Manuela Edelmann. Einstimmig wurde Matthias Deppert aus Stetten, seit 2004 im Gemeinderat, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Deppert nahm die Wahl an und dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Dionys Pfister aus Gruol. Er ist damit Nachfolger des langjährigen FWV-Gemeinderates Friedbert Tausch, der im August 2018 gestorben ist. Schriftführer bleibt Markus Gauss. Die Kassengeschäfte, bislang geführt von Rolf Henle, übernimmt künftig Hans Fischer.

Einnahmen gibt es durch Spenden und die Beiträge der aktuell 52 Mitglieder der Vereinigung. Wie Hans Fischer mitteilte, wurden beim letzten Wahlkampf für Flyer, Prospekte und Anzeigen zirka 2600 Euro ausgegeben wurden. Die Kasse sei derzeit mit rund 3000 Euro gut gefüllt. Fischer: „Das dürfte für unseren Wahlkampf reichen.“