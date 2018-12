Haigerloch Freibad: Keine Aussicht auf Fördermittel

Haigerloch / Andrea Spatzal

Schöne Bescherung so kurz vor Weihnachten: Es wird wohl doch nichts mit den 1,5 Millionen Euro Zuschuss für die Sanierung des Haigerloch Freibads. Bürgermeister Heinrich Götz ist sauer. „Wir haben uns Stress gemacht und das kommt dabei raus? Das ist doch schäbig“, wetterte er am Dienstag in der Gemeinderatssitzung.

Die Stadt hatte sich berechtigte Hoffnungen auf die Bundesfördermittel gemacht. „Das Programm ist für uns wie maßgeschneidert“, befand Kämmerer Timo Müller. Blitzschnell hatte er im Sommer auf den Projektaufruf reagiert und den Förderantrag gestellt. Für die 3,5 Millionen Euro teure Freibad-Sanierung hätte es satte 1,537 Millionen Euro Zuschuss aus dem neu aufgelegten Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“geben können.

Aber daraus wird wohl nichts: Zwar wird man einer Kommission das Freibad-Projekt vorstellen, sagte Götz, aber mit wenig Aussicht auf Erfolg. Obwohl das Förderprogramm von 100 auf 200 Millionen aufgestockt worden sei, reiche das Geld bei weitem nicht für die enorme Anzahl eingereichter Projekte. 300 Millionen Euro bräuchte es allein für die Projekte in Baden-Württemberg. Insgesamt wurden über 1000 Projekte eingereicht.

Darüber hinaus werde nur ein Bruchteil der 200 Millionen Euro im nächsten Jahr ausgeschüttet, der Rest verteilt auf die Jahre bis 2023. Der große zweite Sanierungsabschnitt im Haigerlocher Freibad ist für nächstes Jahr geplant.