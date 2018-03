Trillfingen Fischer verkaufen an Karfreitag Forellen

Trillfingen / Carola Lenski

Der Fischereiverein Trillfingen zog Bilanz und nahm drei neue Mitglieder auf.

Ehrungen, Wahlen und Neuerungen standen auf der Tagesordnung bei der gut besuchten Hauptversammlung des Fischereivereins Trillfingen am Samstag im Karlstal.

Gleich drei neue Mitglieder nahm der Verein im Laufe der Versammlung auf. Die Mit­gliederzahl stieg damit von 23 auf 26 Mitglieder, darunter 14 Aktive, acht Passive und ein Jungfischer. Dies gab der Vorsitzende des Vereins, Rolf Krause, bekannt.

Mit 35 Jahren Gold

Neues gibt es bei den Gebühren. Künftig fällt die Aufnahmegebühr von 150 Euro weg. Beiträge für Passive wurden halbiert und betragen nun 20 Euro, Aktive zahlen 40 Euro und Jugendliche (16 bis 18 Jahre) 20 Euro. Beitragsfrei sind Jugendliche unter 16 Jahren. Neu im Verein ist auch, dass aktive Mitglieder die Ehrennadel in Gold nun anstelle von 40 Jahren bereits mit 35 Jahren Vereinsmitgliedschaft erhalten. Den Forellenverkauf terminierte Krause anstelle des Gründonnerstags wieder auf den Karfreitag. Er findet ab 10 Uhr statt.

Probleme gebe es mit den alten sowie den neuen Fisch­weihern. Hier stünden noch wasserrechtliche Genehmigungen aus. Umbauten wären erforderlich. Auch Zusagen für Pachtverträge würden sich noch hinauszögern, informierte Rolf Krause.

Protokollführer Uwe Kessler hielt den Jahresrückblick. Zum Anfischen kamen nur wenige Petrijünger. Dementsprechend gering war die Ausbeute. Ein unerwarteter Kassiererwechsel erfolgte im Juli. Uwe Kessler übernahm das Amt vorübergehend. Aufgrund begrenzter Personalsituation nahmen die Fischer nicht am Dorffest teil. Beim Königsfischen im September an der Eyach sicherte sich Jan Bitz mit einer 2200 Gramm schweren Barbe die Kette des Fischerkönigs. Kessler informierte auch über den positiven Kassenstand. Geprüft wurde die Kasse von Berndt Higi und Fritz Kleinmann. Kleinmann bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und schlug die Entlastung vor.

760 Bachforellen umgesetzt

Gewässerwart Tobias Klaus informierte zu Fischfang und Besatzmaßnahmen. 16 Fangbücher wurden ausgegeben. In der Eyach fing man 14 Aale, 21 Bachforellen, zwei Regenbogenforellen, 13 Bachsaiblinge, eine Barbe und sechs Döbel, insgesamt 57 Fische mit einem Gesamtgewicht von 20 Kilogramm in 41 Angeltagen. Knapp 300 Bachsaiblinge wurden verkauft. 300 Bachsaiblinge wurden in die Eyach eingesetzt. Von Weiher eins wurden 760 Bachforellen in Weiher zwei und drei umgesetzt.

Trillfingens Ortsvorsteher Hermann Heim entlastete den gesamten Vorstand und hob besonders die Umweltarbeit des Fischereivereins mit Bachputzete hervor. Letztere diene auch Schulkindern als Vorbild.