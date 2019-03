Der Haigerlocher Fischereiverein fordert die Entfernung der Querbauwerke aus der Eyach.

Gut besucht war die Hauptversammlung des Fischerei-­vereins Haigerloch. Ein Totengedenken galt Hans Belser, Manfred Leupold und Norbert Strauch. Vorsitzender Thorsten Halm blickte zusammen mit Schriftführer Gerhard Koch zurück auf die Aktivitäten des 80 Mitglieder starken Vereins, wie die Bachputzete, das Forellenrauchen an Karfreitag und das Dämmerungsfischen im Karlstal, verbunden mit dem 120-jährigen Vereinsjubiläum und mit Michael Sommerfeld als Fischerkönig.

Der sehr trockene Sommer habe in der Eyach zu sehr niedrigen Wasserständen geführt. Die Fischer kritisieren, dass sich auf einer 1,3 Kilometer langen Fischstrecke vier Querbauwerke befinden. Die Wehre ließen nicht genügend Restwasser in das Bachbett fließen. An den Wehren seien zudem Faulgase und Schlammablagerungen festzustellen. Deshalb pocht der Fischereiverein weiterhin auf die Beseitigung der Querbauwerke entsprechend der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie.

Ehrenvorsitzender Hermann Sauter berichtete zudem über einen Einspruch gegen die Steinbrucherweiterung. Durch den Abbau werde dem Berg Wasser entzogen. Somit könnte weniger Wasser in die Karlstalweiher einfließen oder die Quelle ganz versiegen. Auch dem Bechhauser Weiher sei durch einen Anlieger wiederholt zu viel Wasser entzogen worden, ergänzte Vorsitzender Kunert.

Stellvertretender Gewässerwart Ralf Stiefel erwähnte acht Arbeitseinsätze an den Weihern und der Eyach, an denen sich allerdings fast nur Vorstandsmitglieder beteiligt hätten. Ohne die Arbeitseinsätze könnten die Anlagen aber nicht in Schuss gehalten werden, betonte Stiefel. Die Fangstatistik 2018 brachte 389 gefangene Fische mit einem Gesamtgewicht von 275,3 Kilogramm – ein deutlicher Rückgang. Auch der Besatzplan im Wert von über 3000 Euro, vor allem mit Bachforellen, wurde vorgestellt.

Kassierer Matthias Stauss vermeldete ein Plus in der Kasse. Bernd Bürkle und Sven Troll bestätigten eine ordnungsgemäße Kassenführung. Rolf Sommerfeld nahm die einstimmige Entlastung vor. Matthias Stauss gab sein Amt aus gesundheitlichen Gründen ab. Zum Nachfolger wurde Rolf Sommerfeld gewählt.

Als neue Mitglieder wurden Christian Haug, Viktor Mann und Dominik Huber in den Fischereiverein aufgenommen. Die Gebühren und Beiträge bleiben unverändert. Inzwischen ist auch die neue Internetseite des Vereins aktiv: www.Haigerloch-Fischereiverein.de.