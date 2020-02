Das Storchendorf Weildorf war am Fasnetssonntag fest in Narrenhand: 31 einheimische und auswärtige Gruppen präsentierten sich in einem farbenfrohen Umzug vor vielen närrisch gelaunten Zuschauern.

Pflegenotstand ist tabu

Das bunte Treiben führte in grüner Tracht der einheimische Musikverein an, gefolgt von der Tanzgarde des Narrenvereins, den Storchen und Schwarzen Petern. Mehrere Narrengruppen aus Weildorf waren vertreten. So sah man den bekannten „Wanderzigeuner“ mit Akkordeon und Gitarre, die Gruppe Hellstern mit „Rettet den Wolf“, die SG Weildorf/Bittelbronn, die ein Hoch den gewonnen Halleneyachpokal skandierten, die Kindergartenkinder als „Zauberer und Hexen, die „Weildorfer Notenquäler“, den Kleeblattclub, der in Weildorf den Pflegenotstand für tabu erklärte, Dietmar Eger mit seiner Zigeunergruppe und die Feuerwehr.

Kaugummiautomaten aus Gruol

Jeweils mit Großaufgebot machten die Narrenvereine Bad Imnau, Hart und Trillfingen dem Storchendorf ihre Aufwartung. Der Musikverein Bittelbronn blies den Narren den Marsch und echte Hingucker waren sowohl die Narrenzunft Kräuterweible als auch die „Kaugummiautomaten“ aus Gruol.

Aus der Nachbarschaft kamen Clowns mit Zirkus aus Heiligenzimmern, die Narrenfreunde Bergfelden, die Weiherhexen Empfingen, die Dalbach Hexen Grosselfingen, die Narrenzunft Fischingen, die Lumpenkapelle Hausen, die Danemer Krawallos, die Maurochen aus Thanheim, die Molke Kälble Iisingen und die Höfendorfer Gymnastikdamen als Frösche.

Zur Verköstigung der Zuschauer und Narren war ein kleines Narrendorf mit Bewirtungsständen der örtlichen Vereine aufgebaut. Im Hagestall bewirtete der Musikverein.