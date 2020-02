Kleiner als bisher gewohnt, aber umso farbenfroher und ideenreicher, präsentierte sich am Sonntag bei angenehmer Witterung der Fasnetsumzug in Salzschleckerhausen. Die Zuschauer hatten ihre Freude am närrischen Treiben der 15 Gruppen aus dem Ort und von auswärts.

Die Umzugsspitze bildete der Narrenverein mit Narrenrat, Tanzgarden und dem Trommler- und Fanfarenzug mit Fahnenschwingern unter Andy Strauch, die Traditionsfigur der Salzschlecker und die freigebigen Essensträgerinnen.

Aus Stetten marschierten die Lomba-Kabell des Musikvereins, die feuerroten „Teufel“, die Schaibin-Hexen in großer Zahl, die Oldtimerfreunde als Bauarbeiter, der Sportverein als „Ritter vom Schluchtgraben“, und der Motorradclub mit CO ² -neutraler Tankstelle, Roller und Rollator-Waschsystem an den begeistert klatschenden Zuschauern vorbei.

Mit dabei im närrischen Tross waren die Schneckengarber aus Dettingen, die Moo-Fanger aus Bierlingen, die Narrenzünfte Bühl bei Tübingen und aus Rohrau. Dazwischen mischten sich weitere private Gruppen aus Rangendingen und „Das lustige Taschenbuch“ aus Geislingen.

Bewirtung gab es nach dem Umzug nicht in der Glückauf-Halle, sondern zum zweiten Mal bei der „Fleckafasnet“ im Freien rund um den „Engel“. Sowohl die ehemalige Gaststätte als auch verschiedene Besenwirtschaften in der Stettener Straße hatten geöffnet, um Gäste wie Hästräger zu verköstigen.