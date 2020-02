Der Fasnetsball des Trillfinger Narrenvereins hat seinen eigenen Reiz: Das närrische Programm hat drei Blöcke: Showtanz, Sketche und Gesang. Ein Motto gab es dieses Jahr nicht, umso bunter und viefältiger waren die Kostüme der Gäste, die die Narrenhalle bis auf den letzten Platz füllten.

Als Mafiosi kamen die Bosse des Narrenvereins um Oberboss Milan Medic. Zur Filmmusik „Der Pate“ und in Begleitung eleganter Damen schritten sie in den Saal und Medic dankte mit respekteinflößender Miene dem närrischen Volk für sein Kommen und den Akteuren für deren Mitwirkung.

Seinem Ruf als Nachwuchstalent auf der Bühne wurde wiederum Niklas Heim gerecht. Im Sinne von Hubert von Goisern sang er „Brenna tuats guat“ sowie „Hüttenmadel“ und moderierte in österreichischem Dialekt das Programm.

Asl erstes zeigte die Minigarde ihren preisgekrönten Showtanz „Wenn die Marionette zum Leben erwacht“, einstudiert von Luisa Kästle und Annkathrin Rapp. Diesem tollen Auftakt folgte der Sketch „Der Nörgler“ mit Renny Henle, Biggi Braun und Ute Kienzle als streitlustiges Ehepaar bei einem Restaurantbesuch.

Matthias Schmid, Benedikt Rapp, Enrica Kästle, André Krause und Stefan Seifer von der Narrenzunft begaben sich dann auf einen „Guten Flug“ nach Brasilien. Vor dem Absturz des klapprigen Flugzeugs wurden dem mitreisenden Priester so allerhand Sünden gebeichtet. Ihren Spaß hatten auch die angetrunkenen Damen Natalie Pfeffer, Yvonne Frick und Sigrund Schüle bei „Gertruds Geburtstag“, auf dem als Überraschungsgäste die Stripper Dominik Medic und Pascal Henle auftraten.

Der Turn- und Sportverein steuerte dem Programm eine närrische „Gerichtsverhandlung“ bei, während das Jugendhaus einen stürmischen Tanz zu Songs von Wolfgang Petry aufs Parkett legte. „Bixe“, alias Andreas Bisinger, nahm abschließend als erfahrener Bauer in seiner Fasnetspredigt wieder so manche Begebenheit unter den Narren und im Ort auf die Schippe. Nach einem furiosen Finale sorgte die Band „Music Sensation“ für beste Fasnetsstimmung bis in die späte Nacht.