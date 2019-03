Haigerloch Fasnet an der Eyach: Kinder, Konfetti und Sonne satt

Die jungen Salzschlecker zeigten dem Publikum am Straßenrand gleich, wer jetzt in Stetten das Sagen hat. © Foto: Andrea Spatzal

Alle Augen auf die Tür gerichtet: In Gruol stürmten die Fransabutz, Feger & Co. mit einer besonders großen Mannschaft das Schulgebäude und verteilten reichlich Süßes. Von den Kindern wurde die Narrenschar mit wirklich tollen Tänzen empfangen. © Foto: Andrea Spatzal

Der große Kindergarten ist am Auseliga in Stetten der Dreh- und Angelpunkt. Die Kinder hatten sich für den Umzug durchs Dorf besonders schön kostümiert. © Foto: Andrea Spatzal

Haigerloch / Andrea Spatzal

Einen herrlichen Auftakt der heißen Fasnets-Phase erlebten am Au­seliga die Haigerlocher Narren. In allen neun Stadtteilen herrschte bei frühlinghaften Temperaturen ein buntes Treiben. Die Kinder hatten die größte Freude, denn sie wurden aus den Schulen und Kindergärten befreit. Dabei hagelte es reichlich Süßigkeiten.

Gruol bereit für den großen Wurf

In Gruol war die Narrenzunft mit Lumpenkapelle und Tanzgarde besonders stark vertreten. In der Schule wurden sie von den Kindern mit Jubel, Musik und wirklich tollen Tänzen empfangen. Haupttag in Gruol ist der Rosenmontag mit einem der prächtigsten Umzüge weit und breit. 58 Gruppen sind angemeldet – nur ein Dutzend davon sind in Vereinen organisiert. Für sie wird traditionell am Auseliga auch „gesammelt“. Dazu ziehen die Narren frühmorgens von Haus zu Haus. Wurden ihnen früher Eier und Getreide gespendet, ist es heute vor allem Geld, das dann als Preisgeld unter den Umzugsgruppen verteilt wird.

Aubenger Fasnetsadel an der Macht

Vornehm ging am Auseliga der Aubenger Fasnetsadel zu Werke. Mit großer Gefolgschaft – Narrenrat, Füchse, Fuchsgräber, Garde und Musiker – riefen die Fürstenpaare Jamin und Emilia, Luca und Vivian in der kleinen Owinger Grundschule huldvoll die fünfte Jahreszeit aus. Traditionell wird in der Schule danach mit den närrischen Besuchern auch fürstlich gespeist.

Es regnet Orangen und Brezeln

Spektakulär wie jedes Jahr war das traditionelle Auswerfen der Dominos in Haigerloch. Lauthals derbe Sprüche rufend und umringt von vielen Kindern, zogen die rätselhaften maskierten Männer das Städtle naa. Wer mit ihnen zieht, wird mit Orangen und Brezeln belohnt.

Salzschlecker lassen wilde Tiere los

Sehr schön, bunt und viel beklatscht war dieses Jahr der Kinderumzug in Salzschleckerhausen. Die Kinder und Erzieherinnen aus dem Stettener Kindergarten hatten sich besonders wild kostümiert. Krokodile, Löwen und Zebras, Drachen und Monster in allen Farben zogen durch die Straßen, angeführt von den feschen Gardemädchen, Narrenräten, Lumpenmusikern und Hästrägern der Salzschlecker-Zunft.