Haigerloch Eine Frau an der Spitze der DLRG

Eine Frau an der Spitze der DLRG

Haigerloch / Egidius Fechter

Die DLRG Haigerloch hat eine neue Führungsmannschaft. An die Spitze gewählt wurde Kristine Geider aus Trillfingen.

Stellvertretender Vorsitzender der DLRG bleibt Gerhard Braun, der mit seiner Erfahrung den Generationswechsel begleitet. Der bisherige Vorsitzende Wolfgang Anders hatte schon vor einem Jahr angekündigt, das Amt in jüngere Hände abgeben zu wollen. Anders legte der Versammlung ein Dankschreiben von Bürgermeister Heinrich Götz für die zahlreichen Wachstunden der DLRG im Freibad vor. In einer Schweigeminute gedachte man dem verstorbenen DLRG-Arzt Werner Pieper.

Der Vorsitzende berichtete über die Hauptarbeitsbereiche der DLRG-Ortsgruppe. Dazu zählen die Schwimmkurse im Hallenbad und die Wachdienste im Freibad – sowie zurzeit auch der Hüttenbau. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Schwimmbadpersonal funktioniere bestens. Ein Anliegen war dem scheidenden Vorsitzenden, dass sich weitere Jugendtrainer finden.

2. Vorsitzender Gerhard Braun, federführend beim Hüttenbau, berichtete dass das Projekt nahezu abgeschlossen sei und das neue Gebäude zum Start der Badesaison mit einem Einweihungsfest in Betrieb genommen werde.

Angela Winkler, bisher technische Leiterin, legte zahlen einer erfolgreichen Freibadsaison vor. Mit 14 Wachgängern wurden rund 200 Stunden Rettungswache im Freibad geleistet. Erstmals hatte zu Beginn der Saison Freibadchef Jens Walter die DLRGler in die Aufgaben eingewiesen. Es seien auch wieder zahlreiche Schwimm- und Rettungszeichen vergeben worden: 15 Seepferdchen, fünf Jugendabzeichen sowie drei bronzene, neun silberne und drei goldene Rettungsabzeichen. Acht Teilnehmer hätten einen Erste-Hilfe-Lehrgang absolviert. Angela Winkler betonte, dass ein DLRG-Mitglied aus Haigerloch dringend die Lehrscheinprüfung ablegen müsste, damit die Rettungsabzeichen wieder vor Ort abgenommen werden können.

Jugendleiter Simon Pfeffer berichtete, dass 90 Kinder in fünf Gruppen mit acht Trainern und sieben Co-Trainern über die Wintermonate im Hallenbad trainiert werden. Im Freizeitprogramm gab es eine Herbstwanderung und die Weihnachtsfeier. Ein Kurs musste wegen Trainermangels ausfallen. Auch er richtete an die Mitglieder nochmals ein Appell, sich als Jugendtrainer zur Verfügung zu stellen. Kritik gab es an den überzogenen Regelauslegungen bei der Bezirksmeisterschaft, die unter den Haigerlocher Teilnehmern zu großer Frustration geführt habe.

Marcus Funk, zuständig für Wirtschaft und Finanzen, verbuchte zahlreiche Spenden für die Errichtung der Vereinshütte beim Freibad. Die Kassenprüfer bestätigten eine tadellose Kassenführung, so dass DLRG-Bezirksvorsitzender Heinz Jenter die einstimmige Entlastung herbeiführen konnte.Die Neuwahlen waren gut vorbereitet. Gewählt wurden Kristine Geider zur Vorsitzenden, Fabian Faller zum technischen Leiter und zu dessen Vertreter Philipp Kessler. Für Wirtschaft und Finanzen zeichnet zukünftig Janina Kost verantwortlich, ihre Stellvertreterin ist Sara Kunkel. Jugendwart ist jetzt Julian Straub, sein Stellvertreter Simon Pfeffer.

Die neue Vorsitzende will sich jetzt zügig in ihr Amt einarbeiten und hofft auf die Unterstützung ihrer engagierten Vorstandskollegen.