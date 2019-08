Übeltäter waren in Heiligenzimmern zugange. Nennenswerte Beute machten sie nicht.

In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in das Sägewerk in der Sägewiesen in Heiligenzimmern eingestiegen.

Auf ihrer Suche nach Beute öffneten die Täter mehrere Schränke und Schubladen und schlugen eine Scheibe ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen sie einen Akkuschrauber an sich. Weiter versuchten sie auch, sich zum daneben befindlichen Mühlenladen der Klostermühle Zutritt zu verschaffen. Sie versuchten dazu, die Türe aufzuhebeln und schlugen ein Fenster ein. Das Hineinkommen misslang aber, so blieb der Mühlenladen verschont.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt, er dürfte aber weit über dem Wert der geringen Beute liegen.

Das Polizeirevier Balingen ermittelt nun in dieser Sache. Hinweise werden unter Telefon 07433/2640 erbeten.