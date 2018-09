Haigerloch Ein Riesenspaß für Hund und Herrchen!

Haigerloch / SWP

Bevor das Freibad in Haigerloch für dieses Jahr endgültig seine Pforten schließt, dürfen diesen Sonntag, 16. September, noch Hunde in die Becken springen. Ein Riesenspaß für Hund und Herrchen! Zwischen 11 und 18 Uhr können sich die Vierbeiner in den großen Becken austoben. Für Bewirtung ist gesorgt. Der Eintrittspreis beträgt 50 Cent pro Fuß und Pfote. Das Freibadteam weist allerdings darauf hin, dass Impfausweise für die Vierbeiner mitzubringen sind. Nach dem Hundeschwimmen wird das Wasser aus den Becken abgelassen und das Freibad winterfest gemacht. Dann steht der zweite große Sanierunsgabschnitt bevor.