Trillfingen Ein Handwerksmeister mit Leib und Seele

Trillfingen / Wilfried Selinka

Heinz Haber war ein Handwerksmeister mit Leib und Seele. Er konnte seine pfälzische Heimat nicht verleugnen und hatte immer ein Lächeln im Gesicht. So kannte man ihn in seiner Wahlheimat Trillfingen, wo er den Leuten stets mit Rat und Tat zur Hilfe stand.

Am 3. September 1939 in Hördt, einer pfälzischen Gemeinde im Landkreis Germersheim, geboren, besuchte Heinz Haber dort als Kind die Volksschule. Danach machte er eine Schlosserlehre. Zu seiner Lehrfirma fuhr er täglich 15 Kilometer mit dem Fahrrad. Als Geselle arbeitete er dann für verschieden Firmen.

Anfang der 60er-Jahre kam Heinz Haber auf Montage nach Bad Imnau. Damals ging es an den Wochenenden zum Tanz in den Trillfinger Rosengarten. Dort lernte er seine spätere Frau Paula, geborene Beck, kennen, die er 1963 heiratete. Paula Haber ist ihm 2007 im Tode vorausgegangen. Aus der Ehe gingen drei Kinder, Birgit, Petra und Bernd, hervor. Inzwischen gehören zehn Enkelkinder zur Familie, an denen der Verstorbene seine besondere Freude hatte.

1967 baute das junge Ehepaar in Trillfingen im Wohngebiet „Auf Bergen“ ein Eigenheim. 1974 legte Heinz Haber den Meister im Heizungsbau ab und machte sich selbstständig. 1980 kam die Meisterprüfung für Gas- und Wasser­installationen hinzu. Die Firma Haber wuchs und es wurde am Trillfinger Ortsausgang eine Betriebshalle erstellt. 2004 übergab Heinz Haber den Betrieb an seinen Sohn Bernd, der nach seiner Lehre bei der Firma Brückner und Lohmüller in Hechingen die Meisterprüfung im Zentralheizungs- und Lüftungsbau ablegte.

Der Verstorbene war auch vielfältig ehrenamtlich engagiert. So war er von 1988 bis 2004 Obermeister der Sanitär-, Heizung-, Klima- und Flaschner-Innung Zollernalb und in dieser Funktion Delegierter der Handwerkskammer Reutlingen. Für seine Verdienste erhielt er 2013 die silberne Ehrennadel der Kreishandwerkerschaft Zollernalb und im gleichen Jahr die Alfred-Geisel-Medaille der Handwerkskammer Reutlingen. 2004 wurde Heinz Haber zum Ehrenobermeister ernannt.

Dem Gewerbeverein Trillfingen stand der Verstorbene und zuletzt Ehrenvorsitzende von 1981 bis 2005, also 24 Jahre lang vor. Während seiner Amtszeit organisierte Heinz Haber den jährlichen Gewerbejahrtag sowie zusammen mit dem Handels- und Gewerbeverein Haigerloch auch überregionale Leistungsschauen in der Witthauhalle. Auch kommunalpolitisch war Heinz Haber aktiv. So war er von 1980 bis 1999 Mitglied des Trillfinger Ortschaftsrates. Zudem war er Mitglied der Schäferzunft Trillfingen und in weiteren örtlichen Vereinen.

Heinz Haber war im Herzen immer ein Pfälzer und besuchte immer wieder seine Heimat, seine Verwandtschaft und Freunde. Dabei wurde manche gute Flasche Pfälzer Wein, aber auch Pfälzer Kartoffeln nach Trillfingen gebracht. Im Alter entdeckte er Hobbys, zu denen er während seines Berufslebens nie die Zeit gefunden hatte. So kochte er sehr gern für seine zehn Enkel. Zudem kaufte er sich eine Drehorgel und spielte damit bei Familienfesten oder auch bei den Weihnachtsfeiern im Altersheim Rosengarten in Empfingen.

Die Trauerfeier ist am heutigen Freitag um 14 Uhr in der Kirche in Trillfingen mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.