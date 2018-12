Owingen Ein halbes Jahrhundert im Kirchenchor

Owingen / Wilfried Selinka

Bei der Owinger Cäcilienfeier wurden Sängerinnen für ihre übergroße Treue ausgezeichnet.

In vorweihnachtlicher Dekoration erstrahlte bei der Cäcilienfeier des Owinger Kirchenchores der Pfarrsaal. Mit zwei Liedern zauberten die Frauenstimmen unter Chorleiterin Anne-Kathrin Fecker eine frohe Stimmung in den Saal: „Willkommen hier und heut’ zu diesem schönen Fest“ und „Ich sing ein frohes Lied für dich“ erfreute die Zuhörer. Unter ihnen befanden sich Pfarrer Dieter Mayer, Pastoralrefetent Juan-Pablo Perisset und der Leiter der Bücherei, Bernd Liener. Ihnen entbot Vorsitzende Gerda Dick einen besonderen Gruß, bevor sie der Verstorbenen des Chores gedachte.

Anne-Kathrin Fecker, seit zwei Jahren Chorleiterin des Kirchenchores Owingen, lobte die Mitglieder für die harmonische Stimmung und das gute Miteinander. Dies mache sich sowohl bei den Proben wie bei den Auftritten bemerkbar. Allerdings möchte die Chorleiterin künftig bei den Proben pünktlicher beginnen.

Der Fokus dieser Probenarbeit liegt bereits seit Sommer auf der Einübung der modernen lateinischen „Missa for you“ von Ttjark Baumann.

Andrea Schmoll hatte alle fünf liturgischen Auftritte aufgelistet. Zudem wurde eine Roratemesse in Hart und ein Wortgottesdienst in Owingen mit Melanie Mesam erwähnt. Es gab auch ein Geburtstagsständchen für eine Sängerin und eine Bereicherung am Tag des offenen Denkmals in der Weiler Kirche. Ein Ausflug führte nach Speyer und Bad Kreuznach.

Vorsitzende Gerda Dick zeichnete mehrere Sängerinnen für ihren Fleiß aus aus. Alle 36 Proben hatte Annemarie Schwemmlein besucht. Und Bärbel Volm, Agnes Fischer, Melanie Mesam sowie Susanne Hinger kommen von auswärts, nehmen den Weg in die Probe aber treu auf sich.

Dem früheren Chorleiter Friedrich Stiefel galt ein Dank dafür, dass er immer wieder spontan die Vertretung der Dirigentin übernimmt, wenn sie verhindert sein sollte. Der Chorleiterin selbst dankte die Vorsitzende für ihre Engagement und ihre positive Einstellung.

Pfarrer Dieter Mayer bezeichnete den Chor in seiner Ansprache als eingespieltes Team auf sängerisch hohem Niveau. Das Singen selbst bezeichnete er als „Stresskiller“ und als „heilend für Leib und Seele“.

Seit 50 Jahren singen Josefa Bieger und Annemarie Volm im Chor. Sie erhielten von Pfarrer Mayer die Dankurkunde des erzbischöflichen Cäcilienverbandes und ein Dankschreiben von Erzbischof Stefan Burger überreicht. Von der Vorsitzenden Gerda Dick gab es als besondere Anerkennung Blumen.