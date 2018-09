Haigerloch Ein frohmachendes Glaubensbekenntnis

Stetten / Wilfried Selinka

Die Michaelskirche war für das vorgezogene Patrozinium St. Michael am Sonntag innen und außen mit gelb-weißen Kirchenfahnen und Bändern geschmückt. Am Altar standen Pfarrer Dieter Mayer und Diakon Franz Haueisen. Lektor war Pastoralreferent Juan-Pablo Perisset.

Der einheimische Kirchenchor unter der Leitung von Christine Haueisen und an der Orgel Jochen Schlotter bereicherten das feierliche Hochamt mit der Messe „Laetatus sum“ des zeitgenösischen Komponisten Wolfram Menschick, welche 1966 zu Ehren des Heiligen Maximilian Kolbe komponiert wurde. Menschik hat dabei das Bibelwort „Ich freute mich, als der Herr mir sagte…“ zugrunde gelegt. Die innere Freude war Chor, Organist und Dirigentin insbesondere beim einfühlsam gesungenen „Kyrie“ und dem frohmachenden „Gloria“ anzumerken.

Ganz im Gegensatz stand zu den sonst freudigen und jubilierenden Messeteilen allerdings das „Sanctus“, welches in seinen Tonrepetitionen eher an das Mozartsche Requiem erinnerte. Der Chor zeigte sich unter seiner Dirigentin solide vorbereitet und hatte viel Gespür und Einfühlungsvermögen.

Dies wurde auch beim Eingangschor „Engelsfürst St. Michael“ und zur Kommunion mit „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ von Klaus Heizmann deutlich. Die Kinderkirche war ebenfalls mit einem Lied in den Gottesdienst eingebunden. Die Gläubigen waren begeistert von der Musikalität des Chores sowie dem festlichen Gotteslob und bedachten am Schluss des Gottesdienstes alle Aufführenden mit dankbarem Beifall.

Pfarrer Dieter Mayer rückte in seinen Predigtworten den Kirchenpatron Erzengel St. Michael und besonders die Engel als Boten und Diener in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. So ziehe sich die Lehre von den Engeln durch die ganze göttliche Botschaft. Bereits bei der Ausweisung aus dem Paradies seien den ersten Menschen Cherubim an die Seite gestellt worden. Letztlich würden die Engel immer den Blick auf Gott und seinen Heilsplan richten.

Zum Erzengel Michael, dem Patron der Kirche und Schutzpatron des deutschen Volkes, stellte Pfarrer Mayer fest, dass dieser der Prototyp im Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen sei. Der Prediger ermunterte die Gläubigen auf, die biblischen Worte über die Engel ernstzunehmen, ihre Verehrung hochzuhalten und sich nicht zu scheuen, sie um Begleitung, Unterstützung und Beistand zu bitten.

Gemeinsam wurde zum Schluss „Großer Gott, wir loben dich” und „Unüberwindlich starker Held St. Michael” angestimmt.