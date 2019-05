Viele Besucher gaben sich zum Beginn des 29. Bittelbronner Dorfestes ein Stelldichein. Mit der Band „Nachtsound“ stieg die Stimmung.

Nach regnerischen und kühlen Tagen lockte der traditionelle Vatertagstreff zum Auftakt des 29. Bittelbronner Dorffestes bei sonniger und trockener Witterung den ganzen Himmelfahrtstag über Besucher aus allen Himmelsrichtiungen an. Sie ließen sich im Ortskern entweder im großen Festzelt, am Weizenstand oder an den im Freien aufgestellen Tischen und Bänken nieder, wo es fast kein freies Plätzchen mehr gab.

Als dann am frühen Nachmittag die einheimische Band „Nachtsound“ mit Gerold Stehle, Axel Brand, Lisa Stehle und Martin Biesinger Oldies sowie aktueller Hüttengaudi-, Stimmungs-, Rock- und Tanzmusik, alles „handgemacht“, spielte, war Stimmung Trumpf. Diese hielt auch abends an, als später DJ „C“ im Festzelt für einen gelungenen Abschluss des ersten Dorffesttages sorgte.

Der Festbetrieb wird am morgigen Samstag ab 16.30 Uhr fortgesetzt, wenn wieder verschiedene Mannschaften aus den Vereinen beim zweiten „Spiel ohne Grenzen” bei Denk- und Geschiclichkeitsaufgaben gegeneinander antreten werden.

Ab 20.30 Uhr gibt es dann bei freiem Eintritt eine Tanz- und Partynacht nochmals mit der Band „Nachtsound”.