Haigerloch Dem Freibad droht eine zweijährige Zwangspause

Haigerloch / Andrea Spatzal

Wenn Haigerloch noch länger auf Förderzusagen des Bundes wartet, droht dem beliebten Familienfreibad eine zweijährige Zwangspause.

Deutlich waren die Unmutsbekundungen im Haigerlocher Gemeinderat über ein neu aufgelegtes Förderprogramm des Bundes, das der Stadt einen fetten Zuschuss für die 3,5 Milionen Euro teure Freibad-Sanierung hätte bringen können. „Mogelpackung“, „Trauerspiel“, „Fiasko“ waren nur drei der Ausdrücke, mit denen die Gemeinderäte das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ schmähten.

Denn obwohl das Programm maßgeschneidert ist für die Freibad-Sanierung, Stadtkämmerer Timo Müller im Sommer 2018 in Windeseile auf den Projektaufruf reagiert hat, eigens eine Sondersitzung des Gemeinderates einberufen und die Antragstellung umgehend beschlossen wurde, sieht es momentan so aus, als werde Haigerloch leer ausgehen. Bis jetzt liegt jedenfalls keine Förderzusage vor. Und länger zuwarten darf der Gemeinderat nicht, wenn er keine zweijährige Zwangspause im Freibad riskieren will.

Schon jetzt ist der Bauzeitenplan für die aufwändige Sanierung im Verzug. Im Dezember hätten die Arbeiten ausgeschrieben, im Januar die Baufirmen beauftragt gehört. Wenn weitere Wochen ins Land gehen, sei der Zeitplan vollends „über den Haufen geworfen“, könne das Freibad auch im Sommer 2020 nicht geöffnet werden, warnte Bürgermeister Heinrich Götz und stellte an den Gemeinderat die alles entscheidende Frage: Sollen die Arbeiten ohne Förderzusage ausgeschrieben werden?

Timo Müller ist der Meinung dass es „noch eine theoretische Chance“ auf den Millionenzuschuss gibt, und plädierte fürs Abwarten. Ralf Heim (CDU) schloss sich dem an. Waldemar Schneider (FW) stellte fest, dass der Zeitplan selbst bei sofortiger Auftragsvergabe nicht mehr einzuhalten ist, und schlug vor, die Gewerke zu splitten und einen Teil erst im Herbst zu vergeben.

Markus Gauss (FW) kritisierte, dass „ein fantastisches Programm“ zu einem „Fiasko“ geworden sei. Der Bund lasse die Kommunen „mit heruntergelassener Hose“ stehen. Aber mit Aussicht auf über eine Million Euro sollte man dennoch eine kurze Zeit abwarten und dann „ranklotzen“, um den Zeitverlust aufzuholen. Für Manuel Schmoll (SÖL) steht außer Frage, dass die Freibad-Sanierung „schnell auf die Zielgerade“ gebracht werden sollte. Haigerloch könne sich keinen zweiten Saisonausfall leisten. Michael Ashcroft (CDU) erinnerte daran, dass die Sanierung von Anfang an ohne das Förderprogramm, das sich als „Mogelpackung“ entpuppt habe, geplant wurde. „Wir wollen unser Schwimmbad haben“, betonte Ashcroft. Für „Machen!“ plädierte auch Walter Stocker (CDU), es führe „kein Weg daran vorbei“. Ebenso sieht es Hannelore Schick (CDU). Die Sanierung dürfe „auf gar keinen Fall“ geschoben werden, zumal auch „die Gewerke nicht billiger werden“.

Den Vorschlag, das Freibad diesen Sommer zu öffnen, und die Sanierung nochmal neu zu überplanen, machte Simon Fecht (FW). Aber diese Option ist ausgeschlossen. Wie Bürgermeister Heinrich Götz erklärte, müssten 100 00 bis 200 000 Euro in Reparaturen investiert werden. Außerdem fehle das Personal, nachdem viele aus dem Team von Bademeister Jens Walter ausgeschieden seien und Fortbildungen begonnen hätten.

Götz schlug vor, den 11. März als Stichtag zu nehmen. wenn bis dahin kein Förderbescheid eingetroffen ist, sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden. Diesem Vorschlag folgte der Gemeinderat mehrheitlich mit 17 Ja-Stimmen. Als Fachmann konnte Karl-Heinz Schneider (CDU) diese Entscheidung untermauern: Ein paar Tage Verzögerung beim Baustart spielten bei so umfangreichen Arbeiten eine kleinere Rolle als das Wetter während der Bauphase.