Feuerwehr Die restliche Dienstkleidung kommt

Owingen / Von Wilfried Selinka

Die Feuerwehr Owingen gedachte in ihrer Hauptversammlung zunächst dem im vergangenen Herbst verstorbenen langjährigen Feuerwehrarzt Dr. Werner Pieper. Mit 16 Einsätzen hatten die Owinger Wehrleute ein sehr arbeitsreiches Jahr zu bewältigen. Das ging aus den Jahresberichten von Abteilungskommandant Rainer Volm und Schriftführer Andreas Volm hervor.

Zu den Einsätzen zählten unter anderem das Auspumpen eines Kellers nach einem Wasserrohrbruch, die Beseitigung von Ölspuren, ein Kaminbrand im Gemeindehaus, ein Flächenbrand im Gewann „Horn“, die Beseitigung von gefährlichen Eichenprozessionsspinnern und die Beseitigung von Bäumen nach Stürmen. Die Abteilung Owingen war auch beim Großbrand eines Wohnhauses in Gruol sowie beim Brand des Cafés Charlott in Haigerloch vor Ort. Insgesamt wurden 220 Einsatzstunden aufgewendet.

Erwähnt wurden auch kameradschaftliche Begegnungen mit benachbarter Wehren. Gut besucht war außerdem das Schlachtfest im Herbst. Zum Jahresende gehörten der Mannschaft 29 Wehrleute an, wobei ein Abgang zu verzeichnen war.

Im vergangenen Jahr fanden 16 Übungsdienste statt, darunter drei Löschzugübungen und die Gesamtwehrübung in Owingen – bei einem Probenbesuch von 80 Prozent. Alle Übungen besucht haben Lars Faulhaber, Patrick Kita, Steffen Schmocker und Rainer Volm. Mit nur einer Fehlprobe gab es auch für Katja Werner, Janis Stifel und Bernd Hömens einen Gutschein. In der Haigerlocher Jugendfeuerwehr machen derzeit fünf Jugendliche Dienst aus Owingen. Das stellte Betreuer Jan Bulach fest. 13 Ehemalige sind in der Seniorenabteilung.

Als stellvertretender Gesamtwehrkommandant stellte Rainer Volm die Anschaffung der restlichen Tagesdienstkleidung bis Ende des Jahres in Aussicht. Damit sind dann alle Abteilungen ausgerüstet. Auch die Anschaffung von Gummistiefeln ist auf dem Weg.

Die nächste Gesamtwehrübung ist am Samstag, 23. Juni, in Weildorf, wo am Tag darauf aus Anlass des 170-jährigen Jubiläums der Feuerwehrabteilung das neue Fahrzeug in Dienst gestellt werden soll.

Kassierer Markus Dick durfte ein kleines Plus in der Kameradschaftskasse vermelden. Die drei Kassenprüfer Xaver Stifel, Raphael Henne und Bernd Hömens attestierten eine lückenlose Buchführung.

Die einstimmige Entlastung des Vorstands führte Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder herbei, der vor allem die große Bandbreite der geleisteten Einsätze hervorhob. Im Zuge der Innerortsentwicklung werde wohl das Feuerwehrhaus ins Sanierungsgebiet aufgenommen, informierte er weiter.

Im Ausblick machte Abteilungskommandant Rainer Volm auf die Verbandsversammlung am 14. April in Tieringen, die Löschzugübung am 7. Juli in Stetten, den Ausflug am 22./23. September nach Zwiefalten, das Schlachtfest am 27. Oktober und die Owinger Hauptübung am 10. November aufmerksam.