Haigerloch Die Randsteine sitzen bereits

Haigerloch / Von Wilfried Selinka

Da der Landkreis Zol­lernalb in der Ortsdurchfahrt Stetten die Kreisstraße 7113 auf einem knapp 300 Meter langen Straßenstück – beginnend unterhalb des Feuerwehrhauses bis zur Einmündung der Kirchstraße – den Straßenbelag in einem Vollausbau erneuern will, musste die Stadt Haigerloch vorab die maroden und zu klein dimensionierten Ver- und Entsorgungsleitungen für Wasser und Kanalisation austauschen. Aus diesem Grund durchzogen seit dem Frühjahr riesige Gräben die untere Stettener Straße.

Dank der sehr guten Witterungsbedingungen konnten die Tiefbauarbeiten zügig ausgeführt werden. Im oberen Bereich der Stettener Straße kam ob des felsigen Untergrunds in Teilen eine Säge zum Einsatz. Danach konnten die Arbeiter die Rohre weiter verlegen. Der Bau der Gehwege links und rechts des Straßenbereichs sind mit dem Setzen der Randsteine inzwischen abgeschlossen. Derzeit werden noch Feinarbeiten auf dem gesamten Streckenabschnitt, vor allem mit dem Wiederherstellen der Hofeinfahrten, ausgeführt. Somit befinden sich die Bauarbeiten in der Endphase.

Die Belagsarbeiten durch den Landkreis in diesem Steilstück werden eine Asphalttragschicht von zwölf Zenimetern, eine Asphaltbindeschicht und einen Feinbelag von jeweils vier Zentimetern enthalten – und werden in der letzten Augustwoche realisiert. Danach wird die Ortsdurchfahrt wieder ungehindert zu befahren sein.

Unterm Strich sind die Bauarbeiten damit rund einen Monat früher abgeschlossen als ursprünglich geplant. Die Anwohner der Stettener-, Salinen- und Lehrstraße sowie des Heerweges werden froh sein, wenn die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt beendet sind, denn sie mussten während der fünfmonatigen Bauzeit viel Lärm ertragen. Auf die Stadt entfallen für den Austausch der Versorgungsleitungen einschließlich der Nebenkosten und der Verlegung von Leerrohren für das schnellere Internet eine Bausumme von 1 033 614 Euro. Dafür hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30. Januar die Tiefbau- und Straßenbauarbeiten an die Firma Stumpp und die Wasserleitungsverlegearbeiten an die Firma Stetter aus Hochdorf vergeben.

Allein für die Entsorgung des Abbruches belaufen sich die Kosten auf rund 360 000 Euro, wobei ein Teil des Aufbruchs wieder in den Untergrund der Salinenstraße eingearbeitet wurde.

Die Gesamtausgaben für diese Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro – die größte Bauausgabe der Stadt in diesem Jahr.