Trillfingen Die Hände zum blau-weißen Himmel

Trillfingen / Max Bäurle

Eine gute Mischung aus Fußball, Gaudi und Musik war am Wochenende beim TSV Trillfingen geboten.

Ozapft is!“ Für den wie immer souveränen Fassanstich am Freitagabend beim Oktoberfest des TSV Trillfingen in der Mehrzweckhalle sorgten Ortsvorsteher Hermann Heim und Bürgermeister Heinrich Götz. Daniel Wimmer, Sportvorstand beim TSV, hielt zudem eine kleine Festansprache, und „DJ C“ legte jede Menge Oktoberfesthits auf.

Am Samstagvormittag stand dann ein Elfmeterturnier für Trillfinger Vereine mit sechs Mannschaften auf dem Programm. Geschossen wurde nach dem Modus „jeder gegen jeden“, und am Ende setzte sich das Team „JUZ 2“, eine Mannschaft vom Jugendhaus Trillfingen, durch. Platz zwei belegten die „Trinkerfreunde Trillfingen“ vor den „AH-Freunden“ aus Suppingen. Der Narrenverein, das Team „JUZ 1“ und der Schützenverein landeten auf den Rängen vier bis sechs. Das Siegerteam durfte sich über den Wanderpokal freuen, für alle Mannschaften gab es zudem Geld- und Sachpreise.

Rangeninger AH siegt

Am Jack Schneiker-AH-Cup am Nachmittag, ebenfalls im Modus „jeder gegen jeden“, beteiligten sich sieben Teams. Hier siegte der SV Rangendingen, der sich nicht nur über den Wanderpokal, sondern auch eine Brauereibesichtigung freuen darf. Den Silberrang belegte die SG Empfingen, den Bronzerang ergatterte der SV Weiler. Die Gastgeber wurden Vierte. In der Rangliste folgten die SG Weildorf/Bittelbronn, die SG Felldorf/Bierlingen und der SV Suppingen.

Für die musikalische Unterhaltung und viel Stimmung in der erneut ziemlich vollen Halle waren am Samstagabend die „Original Schwippetaler“ zuständig. Sie forderten von den Männern im Publikum „Sag Dankeschön mit roten Rosen“ und träumten „Auf der Vogelwiese“ von Frauen wie „Joanna“, „Anita“ und „Micaela“. Außerdem verwandelten sie die Halle in „Die kleine Kneipe“. Zu Polkas, volkstümlicher Musik und Schlagern gesellten sich aber auch neuere Titel. So spürten die Musiker wie die Toten Hosen so etwas wie „Altes Fieber“, wünschten sich heim nach „Fürstenfeld“ und machten den vielen attraktiven Frauen unter den Gästen – in Anlehnung an die Sportfreunde Stiller - „Ein Kompliment“.

Gemütlichkeit im Bierstadl

Vor allem bei Titeln wie „Fliege mit mir in die Heimat“ ging das Publikum begeistert mit. Unter anderem gab es Choreographien zu bewundern, oder das Publikum klatschte einfach nur im Takt. Bei diversen Titeln erwiesen sich die teils in Dirndln und Lederhosen gekleideten Gäste auch als textsicher.

Gleich am Eingang der blau-weiß geschmückten Halle befand sich ein gemütlicher Bierstadl, und auch an den Stehtischen bei der Cocktailbar wurde eifrig geplaudert. Wie es sich für ein zünftiges Oktoberfest gehört, wurden halbe Hähnchen und Schweinshaxen serviert, dazu ließ man sich die eine oder andere Maß Bier schmecken.