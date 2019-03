Wahlvorschlag 23 Bewerber bewerben sich auf Seiten der Christsozialen für den Haigerlocher Gemeinderat.

Von 15 amtierenden Haigerlocher CDU-Gemeinderäten treten bei der Kommunalwahl am 26. Mai neun nicht mehr an. Erneut zu Wahl stellen sich: Maik Haslinger, Gruol; Ingo Biesinger, Hart; Michael A.C. Ashcroft, Haigerloch; Walter Stocker, Stetten, Ralf Heim, Trillfingen und Gerd Strobel, Weildorf.

Wie man bei der Nominierungsversammlung am Freitagabend im „Querbau“ in Stetten hören konnte, war es für den CDU-Stadtverband „noch nie so schwer wie dieses Mal, genügend Bürger zu einer Kandidatur zu bewegen.“ Mit 23 Kandidaten, fünf weniger als vor fünf Jahren, geht die Haigerlocher CDU jetzt ins Rennen um den Gemeinderat und hofft natürlich, so viele Sitze wie möglich im Rathaus der Stadt zu erringen.

Begrüßt hatte die 22 stimmberechtigten CDU-Mitglieder Vorsitzender Maik Haslinger, der darauf verwies, dass noch nicht in allen Stadtteilen die ausreichende beziehungsweise mögliche Zahl an Bewerbern vorhanden sei. Er hegte die Hoffnung, die noch fehlenden Plätze füllen zu können. Vor allem in Owingen fehlen demnach noch Kandidaten auf der CDU-Liste. Falls sich noch Interessenten finden sollten, findet am Mittwoch, 27. März, eine Nachnominierung statt.

Die recht zügig verlaufene Versammlung wurde vom scheidenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Karl-Heinz Schneider geleitet. Mit eingebunden war auch die CDU-Kreisgeschäftsführerin Jutta Knipp aus Stetten.

Rückkehr in die Kommunalpolitik

Interessant sind auf der Liste besonders drei Namen: Da ist an erster Stelle Alexander Siedler aus Gruol. Der verheiratete 49-Jährige war im Mai 2014 mit großer Stimmenmehrheit in den Gemeinderat eingezogen. Doch kehrte er im Oktober 2014 nach 15 Jahren Amtszeit dem Gremium den Rücken. Nun will er offenkundig zurück auf die kommunalpolitische Bühne und bewirbt sich, wie seit vergangenen Montag bekannt, auch um ein Kreistagsmandat.

Auch Jörg Hugendubel aus Weildorf wirft erneut seinen Hut in den Ring. Der 51-jährige verheiratete Sonderschullehrer saß ab 2004 für die CDU im Gemeinderat, wurde aber 2009 nicht wieder gewählt. Ähnlich gehörte Leander Epple, Zimmermeister aus Stetten, von 1999 bis 2009 zwei Amtsperioden lang dem Gemeinderat als auch dem Stettener Ortschaftsrat an. Und auch er will es nochmal wissen.

Sie bewerben sich

Darüber hinaus stellen sich folgende Kandidaten zur Wahl: Thomas Haid, Bad Imnau; Ortsvorsteher Gerd Klingler und Gerold Stehle, Bittelbronn; Andrea Gathmann, Maik Haslinger, Simon Schneider und Alexander Siedler, Gruol; Michael A.C. Ashcroft, Egidius Fechter, früherer Leiter des städtischen Kulturbüros, und Andreas Knipp, Haigerloch.

Ebenso ziehen in den Wahlkampf Ingo Biesinger, Adolf Fechter und Bernd Geyer, Hart; Alexander Edele, Leander Epple, Walter Stocker und Manuela Wannenmacher, Stetten; Bernd Haber, Ralf Heim und Steffen Remmert, Trillfingen; Daniela Brändle, Jörg Hugendubel und Gerd Strobel, Weildorf.

Sie treten nicht mehr an Bildunterschrift (Foto per Mail übersandt) Die bisherigen Kandidaten der CDU für den Haigerlocher Gemeinderat vorne von links Michael A.C. Ashcroft, Ralf Heim, Thomas Haid, Walter Stocker, Daniela Brändle, Andreas Knipp, Simon Schneider, Alexander Siedler und Andrea Gathmann, dahinter von links Gerd Strobel, Ingo Biesinger, Gerold Stehle, Leander Epple, Adolf Fechter, Alexander Edele, Jörg Hugendubel, Maik Haslinger und Manuela Wannenmacher. Auf dem Foto fehlen Gerd Klingler, Egidius Fechter, Steffen Remmert, Bernd Geyer und Bernd Haber. Foto: Wilfried Selinka