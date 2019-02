Stetten Denkingen gewinnt Showtanz-Wettbewerb

Stetten / Wilfried Selinka

Die Siegerinnen beim großen Showtanz-Wettbewerb in Stetten kommen aus Denkingen. Bei den Minigarden siegte Trillfingen und bei den Juniorgarden Hart.

Show, Akrobatik, Pyramiden und Überschläge bei fetziger Musik sind die Markenzeichen der Showtanzwettbewerbe, so auch beim Preistanz der Narrenzunft Salzschlecker am Samstagabend. Gehörte die Bühne in der Glückauf-Halle Tags zuvor noch den Schaiblinhexen und deren Ballgästen (wir berichteten), so waren es bei den Salzschleckern 21 Tanzgarden, die über das Parkett huschten. Moderiert wurde der Abend von Bianca Pfeffer, Viven Wörbel und Benjamin Preis.

Den Auftakt machte außer Konkurrenz die große Stettener Tanzgarde in Ritterrüstung mit ihrem bereits mehrfach preisgekrönten Showtanz „Ludwig ist bereit. Mit Kampf. Mut und Tapferkeit“. Ebenso erfreute die Stettener Juniorgarde (außer Konkurrenz) mit einer makellosen Choreografie.

Tempo, Rasse und Klasse legten auch die „Oldies but Goldies“, eine Showtanzgruppe der Butzenzunft Hirrlingen, aufs Parkett. Die zwölf ehemaligen Tänzerinnen und drei Tänzer haben sich aus Spaß an der Freud nach 15 Jahren und nur für diese Fasnet noch einmal zusammengefunden.

Dann fiel in der proppenvollen Glückauf-Halle offiziell der Startschuss zum Preistanz. Die fünfköpfige Jury bestand aus den ehemaligen Tänzerinnen Helene Schneider, Lisa Bossenmaier-Lupp, Heike Zirkel, Jasmin Wörbel und Bianca Pfeffer. Punkte gab es für Originalität, Kostüm, Maske, musikalische Umsetzung des Themas sowie Gesamteindruck.

Den spektakulärsten Auftritt hatte die 27-köpfige Tanzgruppe „Dance Explosion“ aus Denkingen. Mit ihrem Showtanz „Nachts im Kinderzimmer“ begeisterte die am weitesten angereisten Truppe Jury und Publikum und landete schließlich ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Zweite wurden die 18 Mädchen der Tanzgarde Hart mit „Paintball trifft die Kugel ihr Ziel, kommt Farbe in Spiel“ vor den zwölf Tänzerinnen der Tanzgarde Ringingen mit „Karies, der Kampf ums Überleben“. Gemeinsam den vierten Platz belegten die Tanzgruppen aus Rangendingen, Sauldorf, Erlaheim, Rathausen, Gruol und der Butzenzunft Hirrlingen.

Hohe Pyramiden, akrobatische Elemente, aufwändige Kostüme, mitreißende Musik und besondere Lichteffekte sowie farbenfrohe, temporeiche und schillernde Darbietungen zu Pop und Rock waren auch bei den den Mini- und Juniorgarden zu bestaunen.

Bei den Minigarden siegten die Trillfingerinnen mit ihrem bunten Tanz „Ein Mädchen ist zu den Fischen geschwommen und dem Hai um ein Haar entkommen“. Die Minis aus Heiligenzimmern belegten den zweiten Rang und auf Platz drei kam die Minigarde aus Sauldorf. Den vierten Platz belegten Rangendingen, Stetten/Hechingen und Gruol gemeinsam. Außerdem waren am Samstagnachmittag noch Bambini-Tanzgruppen aus Hart, Rangendingen und Gruol mit von der Partie.

Die Juniorgarde aus Hart setzte sich bei den Juniorinnen an die Spitze und belegte mit ihrem fulminanten Tanz Platz eins vor Gruol und der Garde der Narrenzunft Jägi aus Rangendingen. Den vierten Rang teilten sich Stetten/Hechingen, Heilgenzimmern und Bieringen.