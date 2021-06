Gestern Abend herrschte Abschiedsstimmung in der Glückauf-Halle in Stetten. Das DRK Haigerloch, das seit Ostern im Auftrag der Stadt in der geräumigen Mehrzweckhalle eine Corona-Schnellteststation betrieben hat, packte zusammen. Zuletzt war die Zahl der Testpersonen merklich zurückgegangen, nachdem es an Pfingsten laut dem DRK-Vorsitzenden Claus Teller nochmals einen Peak gegeben hatte. Parallel dazu häuften sich in Stetten die Anfragen der Vereine, wann sie die Glückauf-Halle wieder für Proben und Übungsstunden nutzen können.

In der letzten Sitzung des Ortschaftsrates, dem auch Claus Teller als Mitglied angehört, wurde bereits darüber diskutiert, ob dem DRK als Teststation nicht kleinere Räume, zum Beispiel im Schulgebäude, genügen würden Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen.

Fest steht aber, dass die Corona-Bürgertestung in der Glückauf-Halle am Freitag eingestellt wurde, und die Halle ab nächster Woche wieder den Vereinen und weiteren Nutzern zur Verfügung steht. Dies bestätigte Ordnungsamtsleiter Fabian Rühle.

Das Testangebot der Oberen Apotheke im Foyer der Witthauhalle bleibt bestehen.