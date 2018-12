Haigerloch Ganz zauberhaft, der Christkindlesmarkt

Groß war in Haigerlocher wieder die Auswahl an weihnachtlichen Geschenkideen. © Foto: Wilfried Selinka

Haigerloch / Von Wilfried Selinka

In Haigerloch gab es am Wochenende kaum ein Durchkommen beim 44. Christkindlesmarkt.

Trocken und kalt war es am Samstag, schneebedeckt am Sonntag. Beste Voraussetzungen für den ältesten Weihnachtsmarkt im Zollernalbkreis. Rund 70 Stände säumten die Straßen, darunter auch wieder Haigerlocher Vereine, Kunsthandwerker mit selbst gefertigten Geschenkideen und natürlich Krämermarkt- und Essenstände. Unzählige Lichter und die Beleuchtung der historischen Gebäude zauberten eine besondere Weihnachtsstimmung ins Städtle.

Trotz mancher kalter Füße waren erneut die Gemütlichkeit und das Treffen von Freunden sowie die Darbietungen auf der Aktionsbühne Erfolgsgaranten in der guten Stube von Haigerloch. Bereits am Samstagabend war der Besucheransturm riesig. Die bunt geschmückten Marktstände mit vielerlei Besonderheiten luden zum Stöbern ein. Natürlich durfte zum kulinarischen Genuss von Schupfnudelen, Maronen, Dinnele oder einer Roten eine Tasse Glühwein oder Punsch nicht fehlen. Vertreten mit einem Stand waren auch die Abiturienten 2019 und das Haigerlocher Kinder- und Jugendbüro zusammen mit der Schulsozialarbeit, an deren Stände es süße Waffeln gab.

Zentraler Mittelpunkt war wieder die Festbühne auf dem Marktplatz, wo am Samstag vor allem Musik vom Posaunenchor der evangelischen Gemeinde, den Musikvereinen Gruol und Weildorf sowie den allseits beliebten „Theben Christmas Singers & Friends“ erklang. Letztere sammelten wieder für krebskranke Kinder in Tübingen.

In der gut gefüllten Abendmahlskirche trat die neu formierte Band „Met in June“ um Simone Hönisch aus Haigerloch mit Rock- und Pop-Songs auf. Am Sonntag geb es auf der Aktionsbühne eine viel bestaunte Wiederholung. Für Nachtschwärmer war am Samstagabend die „Hüttengaudi” der Ski- und Bergfreunde im Schlössle mit Sänger und Gitarist Alex ein besonderer Anziehungspunkt.

Für Kinder gab es durch das in Haigerloch ansässige Orpheus-Theater den „Nussknacker“ als Puppenspiel, ein Märchen-Vorlesen oder Basteln im Weihnachtszelt von „Haigerloch Aktiv“ gemeinsam mit dem Stand des Fördervereins Partnerschaft Noyal oder eine Fahrt mit der Jim-Knopf-Eisenbahn.

Am Sonntag waren es vor allem die Bläserklassen von Eyachtal-, Wiesental- und Witthauschule, der Unterstufenchor des Gymnasiums und die Stadtkapelle, die mit weihnachtlichen Weisen für Adventstimmung sorgten. Zudem gab es zwei Mal weihnachtliche Seifenblasen mit Klausi‘s Klüxbubbles.

Natürlich war auch der Besucheranstrum ähnlich groß wie am Vortag – weshalb, wer keinen Parkplatzstress wollte, mit dem Christkindlesexpress der Hohenzollerischen Landesbahn anreiste.