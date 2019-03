Im Wahlkreis für Haigerloch, Bisingen, Rangendingen und Gruósselfingen stehen zwei Bürgermeister und erstmals auch zwei Frauen auf der Liste.

Bekannte und junge Gesichter, die Bürgermeister von Haigerloch und Bisingen und – besonders erfreulich – zwei Frauen stellt die CDU im Kreistagswahlkreis Bisingen IV auf. Zu diesem Wahlkreis zählen neben der 9400-Einwohner-Gemeinde Bisingen die Stadt Haigerloch (10 600 Einwohner) sowie die Gemeinden Rangendingen (5200) und Grosselfingen (2200).

Die Nominierungsversammlung fand am Montagabend im Sportheim des SV Haigerloch-Stetten statt. Versammlungsleiter war Joachim Rebholz, stellvertretender Vorsitzender der CDU Zollernalb.

Bewährte Reihenfolge

Im Einvernehmen der Gemeinden werden die Listenplätze traditionell in einer festgelegten Reihenfolge besetzt. Haigerloch rangiert auf dem ersten Platz, gefolgt von Bisingen, Rangendingen und Grosselfingen, dann Haigerloch und Bisingen im Wechsel. So stellen Haigerloch und Bisingen je vier, Rangendingen und Grosselfingen je einen Kandidaten.

Bereits im Vorfeld der Versammlung hatte man sich auf die Platzierungen verständigt. Federführend bei den Sondierungsgesprächen war Bürgermeister Roman Waizenegger. Er ließ sich auf den letzten Listenplatz setzten. Es werde „nach Namen gewählt“, argumentiert er, nicht nach Listenplatz. Diesem Argument folgend, positionierte sich sein Amtskollege Heinrich Götz auf Platz 9. Götz hatte vorgeschlagen, eine der Frauen an die Spitze der Liste zu setzen. „Das wäre ein schönes Signal gewesen“, sagt er. Aber man hielt an der bewährten Regelung fest.

Meist mit großer Mehrheit nominiert wurden in der folgenden Reihenfolge: Alexander Siedler (Haigerloch), Harald Schwabenthan (Bisingen), August Wannenmacher (Rangendingen), Daniela Philipp (Grosselfingen), Ingo Biesinger (Haigerloch), Anne Heller (Bisingen), Maik Haslinger (Haigerloch), Dieter Fecker (Bisingen), Heinrich Götz (Haigerloch), Roman Waizenegger (Bisingen).

Für den 49-jährigen Listenanführer Alexander Sieder ist es nach vierjähriger Pause eine Rückkehr in die Kommunalpolitik. Er war in Haigerloch Bürgermeisterstellvertreter, war 15 Jahre Mitglied des Gemeinderates sowie des Ortschaftsrates Gruol, bevor er im Oktober 2014 alle Ämter aus Protest gegen das schlechte Verhältnis zwischen der Rathausspitze und dem Gemeinderat niederlegte.

Die Kandidatenlisten für die Kommunalwahlen am 26. Mai müssen bis zum 28. März eingereicht werden.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Joachim Rebholz freut sich über eine starke CDU-Liste im Wahlkreis Bisingen und bedankte sich bei den Kandidaten, dass sie sich zur Wahl stellen.

Der CDU-Stadtverband Haigerloch hat seine Nominierungsversammlung für die Gemeinderatskandidaten ebenfalls terminiert. Diese findet am Freitag, 15. März, um 19 Uhr in der Gaststätte „Querbau“ in Stetten statt. Wie der neue Vorsitzende des Stadtverbandes, Maik Haslinger, und ebenso der Sprecher der CDU-Gemeinderatsfraktion, Karl-Heinz Schneider, im Vorfeld sagten, war es schwierig, genügend Kandidatinnen und Kandidaten zu finden.

Maik Haslinger wird nicht nur für den Kreistag, sondern auch für den Gemeinderat kandidieren. Karl-Heinz Schneider hat bereits angekündigt, sich aus der Kommunalpolitik zurückzuziehen.

Der vierte Kresitagskandidat für Haigerloch, Ingo Biesinger, war 2014 Nachfolger von Alexander Sieder und gehört seitdem dem Gemeinderat an. Nicht mehr auf der Kreistagskandidatenliste für Haigerloch steht Wolfgang Ketterer, Seniorchef der Imnauer Mineralquellen und langjähriger Gemeinderat, der seit 2004 für die CDU dem Kreistag angehört.