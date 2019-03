Die Liste der „Owinger Bürger“ steht: Vier gehen, fünf bleiben und sechs kommen neu dazu.

Vier gehen, fünf bleiben und sechs kommen: In Owingen ist man für die Ortschaftsratswahl am 26. Mai gut vorbereitet. Am Dienstag fand im Rathaus die Nominierungsversammlung statt. Es kann fristgerecht ein Wahlvorschlag namens „Owinger Bürger“ mit derzeit elf Bewerbern für elf Sitze eingereicht werden.

Fünf neue Namen stehen auf der Liste. Erstmals kandidieren werden Mathias Schütz, bekannt als Vorsitzender des Schulvereins Owingen, und Hans Volm, Vorsitzender des Bürgervereins. Zwei weitere Neueinsteiger sind Sobhi Rustom, Immobilienmakler von Beruf, und Rainer Volm, Kommandant der Feuerwehr Owingen.

Zwei Frauen ergänzen die Bewerberriege: Melanie Beyer und Gertrud Teller, die frühere Schulvereinsvorsitzende. Sie kam in der sprichwörtlich letzten Minute, nämlich in der Ortschaftsratssitzung am Abend zuvor, mit ins Boot.

Wieder zur Wahl stellen sich Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder, stellvertretende Ortsvorsteherin Regine Henne und stellvertretender Ortsvorsteher Manuel Schmoll sowie Richard Schumacher und Kurt Biegelmaier. Nicht mehr dabei sein werden Loni Welte-Fischer, Kaspar Rockenstein, Sebastian Eger und Tim Goldschmidt.

Der Ortschaftsrat Owingen mit eigentlich elf Sitzen hat nur zehn Mitglieder, nachdem der frühere CDU- Stadtrat und langjährige Ortsvorsteher Peter Volm kurz nach der Wahl 2014 aus Protest gegen den Bürgermeister und die Stadtverwaltung. alle Ämter niedergelegt hatte. Als auch noch Hannelore Schick wegen ihres Umzugs nach Gruol das Gremium verließ, standen keine Nachrücker mehr zur Verfügung.

Auf Vorschlag von Manuel Schmoll werden die Bewerber nicht in alphabetischer Reihenfolge auf dem Wahlzettel stehen, sondern Frauen und Männer, neue und bekannte Namen „bunt durchmischt“. Noch bis zum 28. März kann nachnominiert werden.