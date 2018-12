Stetten Bundespräsident zeichnet Bergmänner aus

Stetten / SWP

Bei der Barbarafeier im Salzbergwerk Stetten wurden Wacker-Mitarbeiter mit dem Grubenwehr-Ehrenzeichen des Bundespräsidenten ausgezeichnet.

Die Barbarafeier im ältesten bergmännisch abbauenden Salzbergwerk in Haigerloch bei Stetten hat Tradition. Jedes Jahr, Anfang Dezember, danken die Bergleute bei einer Feier ihrer Schutzpatronin, der Heiligen Barbara. In diesem Jahr fanden die Feierlichkeiten in einem besonderen Rahmen unter Tage statt. Rund 200 geladene Gäste und Mitarbeiter fanden sich an den geschmückten Tischen hundert Meter unter Tage ein, musikalisch umrahmt vom Musikverein Stetten.

Wacker-Werkleiter Dr. Dieter Gilles begrüßte Mitarbeiter und Gäste und brachte seine Wertschätzung für das Salzbergwerk Stetten zum Ausdruck. Danach wurde der traditionelle Ledersprung vollzogen, mit dem unter anderem Auguste Willems, Mitglied des Wacker-Vorstands, und Ronald Eulenberger als neuer Standortleiter des Salzbergwerks Stetten als Ehrenbergmänner in die Zunft aufgenommen wurden.

Weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Auszeichnung der beiden Bergmänner Uwe Pfeffer und Armin Zirkel mit dem Grubenwehr-Ehrenzeichen in Silber, einer besonderen Auszeichnung des Bundespräsidenten. Vertreter der Landesbergdirektion in Freiburg sowie der Hauptstelle für das Grubenrettungswesen in Hohenpeißenberg überreichten die Ehrenmedaillen.

Mit dem Grubenwehr-Ehrenzeichen werden Personen geehrt, die sich neben ihrer täglichen harten Arbeit, als Helfer unter Tage im Ernstfall freiwillig und selbstlos, unter Einsatz ihres eigenen Lebens engagieren, um Gefahren unter Tage abzuwehren und Menschen zu retten.