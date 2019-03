Bad Imnau Bürgerzentrum: Probleme in der Bütt gelöst

Bad Imnau / Gunar Haid

Ausgerechnet am Schmotzigen Dauschtig und über die Hauptfasnet wurde Narrenvater Johann Zuchowski nach erfolgreicher Knieoperation zur Reha-Kur nach Baden-Baden beordert. Ersatzjohann Jasmin Klingler hieß darum die Gäste in der vollbesetzten Narrenhalle willkommen. Durch das vierstündige Programm der guten Laune führte Conferencier Ulrike Feinler zusammen mit Andy Haid. Nach dem Einzug der Maskenträger und dem anschließenden Maskentanz legten die 14 Minigardetänzerinnen im Alter von vier bis zehn Jahren den schmissigen Gardetanz aufs Parkett.

Die Schantlesgruppe tanzte mit Akrobatik den „Helicopter 117“, bevor die beiden Hip-Hop-Girls Kim Freinecker und Jil Uslaub ihre Nachwuchstanzkünste präsentierten.

Fasnetsurgestein Brigitte Vogelmann als Ursel Schäuffele hatte so manchen Mist aus dem Dorf in ihrem Schubkarren geladen. Die „diplomatische Hilfe in fünf Geschmacksrichtungen“ kam in der Bütt gut an. Das Park- und Lärmproblem für Anlieger in der Schulstraße will sie mit einer Tiefgarage unterhalb des alten Kindergartens mit direktem Zugang zur Halle und zum Bürgerzentrum lösen. Für die treffenden Worte gab es viel Applaus.

Der „lustigste Narrenrat im Freundschaftsring Neckar-Gäu“ gefiel mit einem Sketch im „Laborwartezimmer“, wo alle Patienten vom Homosexuellen bis zum Bauarbeiter als erster behandelt werden wollte. Die Akteure ernteten wahre Lachsalven.

Zuvor führte die Minigarde ihren Showtanz „Monopoly Imnauer Edition“ mit den Straßennamen des Kurorts auf. Originell war auch der Cancan der Honigbutz- und Grenzweiblegruppe, bei dem nur die Knie bis zu den Füßen zu sehen waren – ein tänzerischer Augenschmaus für das närrische Volk. Den gelungenen Schlusspunkt setzte, wie schon tags zuvor bei der Imnauer Narrennacht, das Männerballett „Schälripple“ mit ihrem originellen Chirurgie-Tanz „Partyalarm“.

Nach dem Finale mit allen Akteuren auf der Bühne war die Tanzfläche frei für die Tanzlustigen, welche zu den Klängen von Alleinunterhalter Rolf Kohle aus Gruol das Tanzbein schwingen konnten.