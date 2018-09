Haigerloch Bürgermeister Götz bekommt Gesellschaft

Haigerloch / Andrea Spatzal

Die Würfel sind gefallen: Am 26. Mai 2019 wird in Haigerloch erstmals ein Ortschaftsrat für die Kernstadt gewählt.

Die nächsten Kommunalwahl werden in die Geschichte der Stadt Haigerloch eingehen, denn erstmals können die Wählerinnen und Wähler am 26. Mai 2019 auch einen Ortschaftsrat für die Kernstadt wählen. Der Gemeinderat hat bereits im Juni positiv über den entsprechenden Antrag aus den Reihen des Haigerlocher Ausschusses entschieden. Als Grund dafür wurde die geringe Mitgliederzahl der derzeitigen Kernstadtvertretung, des „Haigerlocher Ausschusses“ mit fünf Mitgliedern und der regelmäßigen Abwesenheit einzelner Mitglieder genannt. Diese bisherige Lösung biete keine ausreichende Vertretung der Haigerlocher Kernstadtbevölkerung, hieß es.

Damit der Beschluss greifen kann, musste am Dienstag die Hauptsatzung entsprechend geändert werden, was vom Gemeinderat mehrheitlich befürwortete wurde. Es gab aber auch sieben Neinstimmen. Vor allem in der Fraktion der Freien Wähler wird die Einrichtung dieses zusätzliche Gremiums abgelehnt. Fraktionsvorsitzender Hans Fischer hatte bereits im Juni festgestellt, dass es keine Notwendigkeit für einen Haigerlocher Ortschaftsrat gebe, da die Kernstadt durch den Haigerlocher Ausschuss, dem Bürgermeister Heinrich Götz vorsteht, gut vertreten sei.

Am Dienstag bekräftigten die Freien Wähler ihre Kritik. Hermann Heim (FW) warnte vor den hohen Personalkosten, die damit auf die Stadt zukommen, und merkte außerdem an, dass rückblickend keine Benachteiligung der Kernstadt festzustellen sei. Bezüglich der künftigen Arbeitsteilung zwischen Bürgermeister und Ortsvorsteher sagte heim: „Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll“.

Zur Aufgabenabgrenzung zwischen Bürgermeister und Ortsvorsteher sowie zum Sitz des Ortsvorsteherbüros hieß es in der Sitzungsvorlage: „gilt es noch zu erarbeiten.“ Auf zirka 30 000 Euro jährlich werden die Kosten für weitere Sitzungsgelder, die Vergütung des neuen Ortsvorstehers und das Ortsvorsteherbüro geschätzt.

Dionys Pfister (FW) vermisste die von CDU-Stadtrat Michael Ashcroft in Aussicht gestellte Petition mit unterstützenden Unterschriften der 1800 Kernstadtbewohner. Pfister: „Darauf warte ich immer noch“.

Auch Bürgermeister Götz ist ein erklärter Gegner zusätzlicher Kommunalgremien. „Ich werde mit Nein stimmen“, verkündete er. Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass die Stadt „hohe Kosten in Kauf nimmt“, allein aufgrund der „sehr unregelmäßigen Teilnahme an den Sitzungen des Haigerlocher Ausschusses“. Der Gemeinderat, so Götz weiter, lege doch sonst großen Wert auf Sparsamkeit und den Vergleich mit anderen Gemeinden. Eine Gremium wie das angestrebte gebe es „sonst nirgends“. Götz: „Ich sehe nicht, warum wir einen Sonderweg gehen sollten.“

Walter Stocker (CDU) kürzte die Diskussion ab, indem er an den im Juni in geheimer Abstimmung gefassten Beschluss des Gemeinderates erinnerte.„Diesen Beschluss sollte wir so auch akzeptieren.“

Mit der Änderung der Hauptsatzung wurde am Dienstag dann der Knopf an die Sache gemacht. Geregelt wurde per Satzung die Einführung einer Ortschaftsverfassung für den Stadtteil Haigerloch, ebenso die Größe des Ortschaftsrates Haigerloch, die in Anlehnung an die bereits bestehenden Ortschaftsräte auf elf Mitglieder festgelegt wurde. Das Gremium wählt dann aus seiner Mitte einen Ortsvorsteher.

In einem zweiten schritt passte der Gemeinderat am Dienstag auch die Satzung für die Entschädigung für Ehrenamtliche Tätigkeit den künftigen Gegebenheiten an: Die Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Ortsvorsteher des Stadtteils Haigerloch wurde neu in die Satzung aufgenommen. derzeit erhält ein Ortsvorsteher bei 1000 bis 2000 Einwohnern 1123 Euro Aufwandsentschädigung. Der Haigerlocher Ortsvorsteher soll aufgrund der vorhandenen Verwaltung und der gesetzlichen Zuständigkeiten des Bürgermeisters, also der „Doppelvertretung“, allerdings niedriger eingestuft werden. Der Gemeinderat einigte sich auf 786 Euro. Die Ortsvorsteher kleinerer Ortschaften erhalten derzeit 819 Euro.

Geregelt wurde bei dieser Gelegenheit auch gleich die Entschädigung bei Pflege und Betreuung Angehöriger während der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit, wie es die Gemeindeordnung seit 2015 vorschreibt. Demnach gelten „angemessene Kosten für eine Betreuungskraft“ als erstattungsfähig. der Höchstsatz wird auf 60 Euro pro Tag festgelegt. Nicht geltend gemacht werden können Betreuungskosten, wenn Verwandte ersten Grades (die eigene Kinder oder Eltern) die Betreuung übernehmen.

Schließlich wurde auch die Regelung zur Fahrtkostenerstattung den aktuellen gesetzlichen Regelungen angepasst