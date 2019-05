Wie gut bereits Kinder und Jugendliche auf ihren Instrumenten sind, zeigte sich eindrucksvoll beim Konzert der Bläserklassen der Eyachtalschule in der fast voll besetzten Haigerlocher Witthauhalle.

Los ging’s mit dem Auftritt der Klassenstufe 5 unter der Leitung von Melanie Fechter und dem „Dreiländer-Medley“. Die Komposition bestand aus Melodien aus Frankreich, England und Italien und die jungen Musiker deuteten gleich an, wozu sie im Stande sind.

Beim fröhlichen „Linus and Lucy“ handelte es sich um die Titelmelodie aus der Comic-Serie „The Peanuts“. Hier glänzte das Schlagwerk, während bei „Trumpet Hero“ die Trompeter die Helden waren. „Rock Daddy“ zündete ebenfalls richtig, und als Zugabe gab es „Let’s Play“.

Die Klassenstufe 6 und 7 unter der Stabführung von Stefanie Bold hatte sich mit der „Cimarron Overture“ aus dem gleichnamigen Western gleich einen Kracher ausgesucht.

Danach folgte die von irischer Folkmusic inspirierte, melancholisch angehauchte Ballade „You Raise Me Up“. Der mit an Volksweisen erinnernden Melodien ausgestattete „Southampton March“ war insgesamt abwechslungsreich und auch das peppige Swing-Stück „Flip; Flop And Fly“ verbreitete gute Laune. Dieses aus einer Komödie bekannte und schon von Elvis Presley gesungene Arrangement erklang als Zugabe nochmals.

Beim Auftritt der Klassenstufen 8, 9 und 10 gab es Historisches zu bewundern, denn dieses Orchester ist das Größte seit Bestehen der Eyachtalschule. „The Wild Westerns“, bestehend aus Musik der Filmklassiker „The Magnificent Seven“, „How The West Was Won“ und „Silverado“, imponierte den Zuhörer und ließ mit seiner Klangfülle den Hallenboden beben.

David Reinecke (Trompete), sowie Mira Bacher und Larissa Agrusa (Flöte) veredelten das Arrangement mit Soli.

„Music For Happiness“ gefiel durch das präzise Spiel und die tolle Melodie. Erneut setzten David Reinecke, Mira Bacher und Larissa Agrusa sowie auch Nikolai Leins aus dem Euphonium beziehungsweise Tenorhornregister, Amelie Walz (Saxofon) und Samuel Schilling (Schlagzeug) Akzente. Beim mitreißenden „Arabian Dances“ „tanzte“ das Orchester um ein imaginäres Lagerfeuer und verbreitete orientalisches Flair. Die peppige „Blues Brothers Revue“ beinhaltete bekannte Melodien aus dem gleichnamigen Film, ehe sich die älteste Stufe, sicher geleitet von Melanie Fechter, mit dem schwungvollen „Funky Town“ als Zugabe verabschiedete.

Der Höhepunkt zum Abschluss des Konzertabends war dann der gemeinsame Auftritt aller Orchester, die „Tage wie diese“ feierten.