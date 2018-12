Stetten B 463: Ortschaftsrat fühlt sich übergangen

Stetten / Von Wilfried Selinka

Nichts Neues“, ist die Standardantwort von Ortsvorsteher Konrad Wiget, wenn er auf die dringend notwendige Entschärfung der Kreuzung angesprochen wird. Seit sechs Jahren schon besteht die Forderung, etwas gegen die gefährliche Einmündung der Ortsdurchfahrt K 7113 in die Bundesstraße 463 zu unternehmen. Der Ortschaftsrat hatte gehofft, dass bis Ende des Jahres endlich Ergebnisse vorliegen. Doch es läuft nicht, wie erhofft.

Dabei hatte das Jahr vielversprechend begonnen. Im Januar stellte der Leiter des Straßenbauamtes die Ausbaupläne im Ortschaftsrat vor. Dem Gremium war immer bewusst, dass dein Umbau der Kreuzung schwierig werden würde, zumal für die Bundesstraße 463 das Regierungspräsidium (RP) Tübingen, für die Kreisstraße 7113 der Landkreis Zollern­alb, für die Gehwege die Stadt Haigerloch, für den Schienenverkehr die Hohenzollerische Landesbahn (HzL) und für die Zufahrt zum Salzbergwerk die Wacker Chemie AG und zwei weitere Privatfirmen zuständig sind und bei den Planungen ein Wort mitzureden haben.

Dennoch sah es zu Jahresbeginn noch danach aus, dass der gesamte Kreuzungsbereich mit Ampelanlagen ausgestattet werden sollte. Diese sollten auch mit der Signalanlage der HzL am Bahnübergangs abgestimmt werden. Auch die Abbiegespur zur neuen Salzverladestation in der Salinenstraße sollte mit einem Signal versehen werden und die Fahrzeuge stoppen, wenn ein Zug die Gleise überquert.

Die Gesamtkosten für den Umbau wurden im Januar mit 342 000 Euro beziffert. Im nächsten Schritt hätte der jeweilige Kostenanteil der beteiligten Behörden und Firmen festgelegt werden sollen. Das Straßenbauamt hatte damals einen gemeinsamen Gesprächstermin für Februar angekündigt. So war man in Stetten bislang davon ausgegangen, dass im Frühsommer Einigung über die Finanzierung erzielt wird, im Herbst die Bauarbeiten ausgeschrieben werden und im Frühjahr 2019 gebaut werden kann. Ortsvorsteher Konrad Wiget hatte diesen Zeitplan immer als „einigermaßen realistisch“ eingestuft.

Aber das Landratsamt hat nie wieder etwas von sich hören lassen. Erst ein Brandbrief von Ortsvorsteher Konrad Wiget an den zuständigen Sachbearbeiter beim Landratsamt mit Durchschlag an Landrat Günther-Martin Pauli mit Fristsetzung 10. Dezember hat Wirkung gezeigt: „Nach Schluss der Kreistagssitzung am vergangenen Montag wurde mir ein Schreiben vom Leiter des Straßenbauamts über den Sachstand überreicht“, teilte Wiget am Dienstag im Ortschaftsrat mit.

So hat offensichtlich am 25. September auf Einladung des Landratsamts ein Gespräch stattgefunden, an dem Vertreter der HzL, des RP und des Bauamtes der Stadt Haigerloch beteiligt waren. Mit Schreiben vom 2. Oktober wurde das planende Büro Gförer beauftragt, die Planunterlagen zu aktualisieren.

Von diesem Gespräch wussten weder der Ortsvorsteher noch ein Vertreter des Ortschaftsrat etwas. Das sorgt für Ärger. „Wir werden nicht informiert, so was gibt’s nur bei der Stadt Haigerloch“, war er Kommentar von stellvertretendem Ortsvorsteher Karl-Heinz Schneider. Auch Armin Bauer protestierte: „Das können wir so nicht auf sich beruhen lassen, dass wir uns seit Jahren über den Kreuzungsbereich den Kopf zerbrechen und dann bei der Planung übergangen werden“.