Stetten / Wilfried Selinka

Der Hemadglonkerumzug am Abend des Auseliga im Nachtgewand mit Rüschen und Spitzen, Laternen, Nachttopf und Schnuller gehört in Salzschlecker­hausen seit 49 Jahren zum Straßenbild. Vom Dreschschuppen zogen die Hemadglonker mit Musikern des MV Stetten auf den Dorfplatz, wo der Narrenbaum gestellt wurde.

Dann machte Ortsvorsteher Konrad Wiget im Zwiegespräch mit Narrenchef Robert Lang auf einige Veränderungen und Neuerungen in der Salzschleckerfasnet aufmerksam. „Sonntags Umzug aber fei, Fleckafasnet, des isch nei. Damit unser Fasnet lebt, isch es wichtig und des zählt, dass man mitmacht, feiert lacht, Feste feiert bis in d‘ Nacht“. Dann forderte der Narrenchef die Herausgabe der Rathausschlüssel, was die Narrenschar mit drei lauten „Salz-Schlecker“ und „Schaiblin Hexa“ bekräftigte.

Das anschließende Remmidemmi beim Hemadglonkerball mit buntem Programm und Musik von Tommy Schalala in der Glückauf-Halle heizte die Stettener Fasnet weiter kräftig an.

Heute Abend laden die Salzschlecker zum Bunten Abend mit bekannten und neuen Gesichtern in der Bütt und der Liveband „Alles Roger“ ein. Morgen ist ab 13.30 Uhr großer Fasnetsumzug und Straßenfasnet, wobei auch das Gasthaus „Engel“ seine Pforten öffnet.