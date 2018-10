Bad Imnau Auf dem USA-Trip Motive gesammelt

Bad Imnau / Gunar Haid

Ausdrucksstarke Bilder der Balinger Künstlerin Susanne Jaumann im Wasserspeicher begleiten die Veranstaltungsreihe in Bad Imnau.

Spätestens bei den ersten Klängen des Duos „Horse Mountain“ mit den Songs „On the Road again“ oder „Hello Mary Lou“ war den 50 Vernissage-Gästen im Bad Imnauer Wasserspeicher klar, dass die Reise der Balinger Künstlerin Susi Jaumann mit ihren Bildern mit dem Titel „On the Way“ nach Amerika ging.

Etwa 20 großformatige Acryl-Bilder auf Leinwand der Balinger Künstlerin Susanne Jaumann sind im Wasserspeicher der Bad Imnauer Mineralquellen während der drei Veranstaltungen des „Bad Imnauer Kulturherbst“ begleitend zu sehen.

„Man ist immer auf dem Weg – und auf dem Weg findet man auch so manches, das ich dann fotografiere und zuhause male“, erklärte die Balinger Künstlerin bei der Vernissage den Besuchern. Präsentiert werden auch kleinere Bilder, die sie mit Lavendeldruck auf Backoblatenschachteln gedruckt hat. Das sind quasi kleine Geschichten in Bildform.

Jennifer Jaumann, die Tochter der Künstlerin, stellte die Biographie der freiberuflichen Textildesignerin kurz vor und meinte, dass Amerika die zweite Wahlheimat für die Mutter geworden ist. So sind viele amerikanische Autos, Wüstenlandschaften oder Menschen- und Tierporträts zu bestaunen. „Jedes Leben ist wie ein Puzzle. Kleine Fragmente ergeben ein Bild oder eine Person. Doch nie erfassen wir das Ganze – es sind nur Fundstücke auf dem Weg“, schreibt die Künstlerin selbst im Programmheft zur Ausstellung. „Schauen Sie sich um und finden Sie Ihren eigenen Weg“, forderte Jennifer Jaumann die Gäste im Wasserspeicher auf, bevor das Duo „Horse Mountain“ aus Gomaringen mit Gitarre und Kontrabass weitere Countrysongs authentisch und sensibel zu Gehör brachten.

Weitere Möglichkeiten, die Ausstellung zu besichtigen, sind am kommenden Samstag, 6. Oktober, ab 18 Uhr , wenn die Gruppe „Dos Mundos“, ein deutsch-spanisches Duo aus Tuttlingen, das sich der Musik Spaniens verschrieben hat, ab 19.30 Uhr zu Gast im Wasserspeicher ist. Die letzte Möglichkeit bietet sich zum Abschluss der diesjährigen Kulturherbst-Serie am Samstag, 13. Oktober, ab 18 Uhr an. Es tritt dann um 19.30 Uhr Kabarettist Klaus Birk mit dem Programm „Best of Birk“ im Wasserspeicher auf. Karten sind im Vorverkauf im Café Theresia oder bei den Imnauer Mineralquellen erhältlich. Für Bewirtung ist gesorgt. Der Veranstaltungsort ist nicht beheizt, warme Kleidung wird daher empfohlen.