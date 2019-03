Owingen Aubenger Single-Frauen auf Männersuche

Owingen / Max Bäurle

Im Owinger „Engel“ herrschte am Rosenmontag teilweise dichtes Gedränge, so viele Gäste waren zum beliebten Lumpenball gekommen. Das Programm hatte es in sich und wurde von einer zweifelnden Putzfrau (Heike Schneck) eröffnet, die laut über den Sinn des Lumpenballs nachgrübelte. Beim Stichwort „August“ hüpfte ein Clown (Michaela Henne) hervor und half der Putzfrau auf die Sprünge. Der „alte Meister des Lumpenballs“, Moderator Klaus Edele, erklärte den Zweck der Fasnet mit einem Gedicht: „Sorgen, Streit und Widrigkeiten werden uns heut nicht begleiten.“ Prompt enterten die Aubenger Lumpen den Saal, musikalisch begleitet von Bernd Liener am Akkordeon.

Im kunterbunten Outfit legten die Frauen des Männergesangvereins, unterstützt durch einen Sänger, zu einem Countrysong einen flotten Line Dance mit einem nicht jugendfreien Finale aufs Parkett. Single-Frau Margaret (Heike Schneck) berichtete in ihrer Büttenrede auf schwäbisch und ebenfalls in Reimen über die schwierige Suche nach ihrem Traummann und machte zugleich Werbung für sich: „Gucket mi doch a, mi Vollblutweib, mi losset mer doch itt sitza, i bee dr schönste Zeitvertreib ond doch gonnt älle flitza.“ Weil sie selbst bei der TV-Sendung „Herzblatt“ keinen Erfolg hatte, werde sie nun „nackt auf dem Balkon warten“, bis der Richtige kommt.

Beim Sketch „Bettgeflüster“ stand das Ehebett senkrecht auf der Bühne, darin das Ehepaar (Tobias Binder und Dietmar Wannenmacher), das sich heftig stritt, weil sie reden, er aber schlafen wollte. Als der Mann entnervt das Bett verließ, stellte die Ehefrau mit Blick auf seine offene Schlafanzughose ernüchtert fest: „Ist der Käfig offen, ist der Vogel meistens tot“. Ähnlich frivol war war auch der Tanz der „Aerobic Sisters“: acht Männer in engen Trikots mit dicken Brüsten und Perücken brachten sich und das vor Begeisterung jauchzende Publikum gehörig ins Schwitzen.

Dann war wieder Klaus Edele an der Reihe, der in Reimen witzige Geschichten von früher zum besten gab, ehe Heike Schneck in ihrer Narrenpredigt mit aktuelleren Anekdoten aufwartete. So war ein Owinger tatsächlich der Ansicht, eine defekte Waage erworben zu haben, ehe sich herausstellte, dass er zum Wiegen auf die Küchenwaage gestiegen war. Eine Owingerin wiederum wollte einmal anstelle eines normalen Kaffees einen Milchkaffee machen und schüttete allen Ernstes die Milch zu den Kaffeebohnen.

Bei der Kostümprämierung siegte Karl Liener als schönster Lump vor einem weiteren Lumpenpärchen. Auf dem dritten Rang landeten „Die Alten“. Für die besten Kostüme gab es Medaillen und Sekt.

Zum Abschluss brachte die Lumpenkapelle Grosselfingen/Owingen mit „Let´s Dance“ oder der Wickie-Melodie den Saal endgültig zum Beben. Zwischendurch wusste Klaus Edele Witze zu erzählen, und ein DJ legte Hits aus verschiedenen Musikrichtungen auf.